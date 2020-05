Compromís porta a les Corts Valencianes una iniciativa de rebuig al fet que el Govern faça ús del superàvit dels ajuntaments

El grup parlamentari de Compromís ha presentat en les Corts Valencianes una iniciativa de rebuig a la possibilitat que el Govern faça ús del superàvit dels municipis per a finançar la lluita contra la COVID-19. L’executiu central es resisteix a deixar que els ajuntaments aprofiten els seus romanents de tresoreria per a fer front a la crisi i encara no ha explicat quina serà la seua postura definitiva.

Atesa la incertesa, el grup parlamentari ha decidit presentar una iniciativa parlamentària que rebutge la cessió, que haurà de ser debatuda en la comissió de Justícia quan es reprenga el període de sessions. El grup ha presentat una esmena a una proposició no de llei sobre finançament local per a incloure aquesta perspectiva. A escala municipal, formacions com Unides Podem, PSPV i Ciutadans també han reclamat que es permeta l’ús del superàvit de l’últim any en capitals com Castelló, on l’alcaldessa socialista va liderar aquesta reivindicació; o a València, amb Joan Ribó reclamant que els municipis gasten lliurement els diners de què disposen. En el marc estatal, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, dirigida pel socialista Abel Caballero, ha reclamat al Govern que permeta usar els romanents de tresoreria, els “estalvis” municipals. Els ajuntaments tenen prop de 28.000 milions d’euros de romanent estancats en entitats financeres.

El diputat valencianista Silverio Tena, autor de la proposta en les Corts Valencianes, ha expressat preocupació, atés que “els municipis han de fer front a nombrosos costos derivats de la COVID-19 i són l’administració més pròxima al ciutadà”. La portaveu adjunta de Compromís, Mónica Álvaro, considera que l’executiu hauria de preocupar-se més “per implementar mesures perquè els ajuntaments puguen invertir en la lluita contra el virus els diners dels romanents que tenen en els bancs per les restriccions de despesa de la crisi anterior”.

La proposició no de llei que es debatrà dilluns que ve, ja amb el període de sessions représ, reclama al Govern central una reforma de la Llei d’administració local perquè cessen les limitacions dels ajuntaments. En concret, el text demana l’“ampliació de la participació dels ajuntaments en els tributs de l’Estat, amb l’objectiu d’enfortir l’autonomia local dels municipis per garantir el desenvolupament correcte de les competències municipals (...) i la prestació de serveis de qualitat” als ciutadans.

El 2 d’abril passat, el diputat Joan Baldoví va anunciar una esmena similar al decret del Govern sobre l’“escut social”. L’esmena sol·licita que s’elimine la limitació del 20% de despesa sobre el superàvit del 2019 i que els municipis “puguen invertir tot allò que consideren en polítiques de proximitat per pal·liar la crisi econòmica, sanitària i social”.