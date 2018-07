Compromís cerca una reestructuració de la Diputació aprofitant l'escàndol de l'Operació Alqueria

L'escàndol de l'Operació Alqueria que s'ha emportat per davant el president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez, i el seu equip de confiança en l'empresa pública Divalterra, ha obert una ferida de difícil sutura en la Corporació Provincial. D'antuvi, Compromís, una de les quatre formacions que sustenten el govern socialista, està disposat a forçar una remodelació àmplia de la institució.

La formació valencianista ha mantingut aquest dilluns la seua segona reunió, en aquest cas de la seua comissió de coordinació institucional, per a tractar les seqüeles de les detencions del passat dimecres, entre les quals es troba Agustina Brines, ja exgerente de Divalterra, l'empresa investigada, a la qual li han retirat cautelarment el carnet de militant i, per voluntat de la implicada, ha sigut apartada de les seues responsabilitats en l'empresa pública en representació de Compromís. Fins i tot sense conclusions de pes, Compromís advoca per una reestructuració de la Corporació provincial i de les seues empreses depenents.

Ja la vicepresidenta del Consell i co portaveu, Mónica Oltra, apuntava divendres passat al fet que anava sent hora de replantejar-se el pacte de govern. Després dels comicis del 2015, la formació es va quedar amb fam de poder en aquesta entitat, encara que finalment va acabar cedint a fer un pacte similar al del Botànic en el Palau de la Batlia. I la caiguda del seu president és una oportunitat per a repensar la institució, de la qual aquesta formació no és molt amiga, en considerar-la una estructura arcaica i difícilment adaptable al segle XXI.

La formació no està disposada a acceptar la presidència del socialista Toni Gaspar sense més, com un mer recanvi, seguint la proposta dels socialistes -que al seu torn segueix la línia del pacte postelectoral-, encara que algunes fonts del partit ja apuntaven la setmana passada al fet que el problema no és l'alcalde de Faura. Siga la que siga la proposta, haurà de comptar amb els vots d'Esquerra Unida i València en Comú (Podemos), aliats naturals de socialistes i valencianistes en aquesta institució.