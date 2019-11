Errejón no suma: Compromís conserva el seu escó a València

El pacte amb Íñigo Errejón no suma a Compromís en la Comunitat Valenciana. Ni tampoc resta. Amb el 98% escrutat en les tres circumscripcions, la coalició valencianista només obtindria un diputat per València, repetint el resultat de les anteriors eleccions generals del 28 d'abril i amb una diferència de tot just 4.000 vots.

Només Joan Baldoví, cap de llista per València, repetirà en el Congrés dels Diputats. Amb les dades provisionals, l'aliança Més Compromís-Més País obté el 6,9% dels vots en l'autonomia. Compromís va obtindre en les generals d'abril 173.821 en la Comunitat Valenciana, un 6,47% del total. Amb les dades escrutades, la coalició electoral puja lleugerament el percentatge de suports. A Alacant, Més Compromís-Més País augmenta els seus suports en 3.000 paperetes.



La número dos de la coalició per València, Maria Josep Picó, ha assegurat a la televisió pública À Punt que estan contents amb la participació.



El diputat electe per València, Joan Baldoví, considera que la formació té un sòl electoral que "és persistent" en el vot a Compromís i carrega contra Pedro Sánchez per repetir la convocatòria electoral. "Li vam dir a Sánchez: cuide's dels idus de novembre. Han confirmat que el PSOE ha anat cap avall i que la situació és la que era", ha considerat Baldoví. "Enhorabona amb tota la ironia del món, gràcies a vosté l'extrema dreta, els intolerants, l'Espanya negra torna a estar amb més força en el Parlament espanyol".

🗣"A pesar que eren unes eleccions que no s'haurien d'haver celebrat, estem contents, perquè la ciutadania ha respost amb unes xifres de participació molt dignes"



El diputat de Compromís creu que "ja no hi ha excuses" per a formar Govern i demana al candidat socialista que "si vol ser útil ha de formar govern".