Compromís se suma a la Internacional Progressista de Chomsky, Klein i Varoufakis: “És moment de provocar canvis”

“La pandèmia, l’obligació de parar, ens ha fet reflexionar a tots. És moment de provocar canvis”. Enmig d’una pandèmia que sacseja el món, un grup d’intel·lectuals vinculats a la política ha llançat un manifest per a construir una Internacional Progressista; un espai d’unitat política en defensa de valors democràtics com la igualtat, la solidaritat i la sostenibilitat. La coalició valencianista Compromís és dels primers partits polítics que hi dona suport, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya.

Entre els impulsors del fòrum estan els pensadors Noam Chomsky i Naomi Klein, l’exministre Yanis Varoufakis i la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, entre altres intel·lectuals amb notable presència internacional. La coalició valencianista ha vist en aquest think tank progressista un espai interessant en què compartir idees i accions en diferents nivells. Un pas més del ‘pensa global i actua local’, explica Àgueda Micó, coportaveu de la coalició.

El moviment s’anava gestant des de feia mesos. Organitzacions com The Sanders Institute –a càrrec de Jane Sanders, muller de l’excandidat nord-americà Bernie Sanders– van apel·lar el 2018 a la necessitat d’un moviment fort que frenara l’autoritarisme i els nous populismes. L’extrema dreta, amb les seues diferències, té una agenda comuna i desenvolupa trobades entre els seus líders, per la qual cosa aquest moviment es perfila com una manera de frenar els ultres des del pensament.

La pandèmia que ha obligat a posar fre a bona part de la població sembla el moment adequat per a repensar les dinàmiques socials, econòmiques i polítiques que mouen les vides humanes. “L’obligació de parar ens ha fet reflexionar a tots. És moment de provocar canvis. Hi ha coses que no poden continuar. La gent ha pogut percebre que hi ha coses que poden canviar, entén la necessitat d’enfortir la sanitat pública... les prioritats canvien. És un bon moment per al canvi. És una oportunitat per a recuperar la proximitat”, reflexiona Micó.

La coportaveu creu que les propostes del fòrum encaixen amb els valors de Compromís i als seus dirigents els il·lusiona l’aposta pel New Green Deal, un pacte per a la transició ecològica. “Ens veiem molt reflectits” en l’aposta “contra l’autoritarisme i l’austericidi econòmic”, assenyala Micó, que creu que la formació pot no sols beure de les reflexions col·lectives, sinó fer les seues aportacions. “Són les polítiques que hem fet des del Pacte del Botànic” les que estan posant-se en valor, apunta. “Refer un pacte social per reconvertir la indústria, el desenvolupament de l’agenda 2030.... És l’agenda del Botànic”. Per a la coportaveu, es tracta de “col·laborar i que puguem aportar el que ja fem, desenvolupar aquestes polítiques”, que les persones vegen que les inquietuds del seu barri o municipi són compartides a l’altra punta del planeta.