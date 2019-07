Compromís s'abstindrà en la investidura Pedro Sánchez si no hi ha una aposta ferma per abordar el finançament autonòmic

Compromís s'abstindrà en la primera ronda de votació de la investidura de Pedro Sánchez. La comissió executiva de la coalició s'ha reunit aquest dilluns i ha decidit que el seu únic diputat en el Congrés, Joan Baldoví, no donarà suport al candidat socialista a la presidència del Govern.

Els motius esgrimits per la direcció de la coalició valencianista són que el candidat del PSOE no s'ha compromés a resoldre tres problemes fonamentals per a la societat valenciana, tots derivats de la falta de finançament autonòmic. En un escarit comunicat, l'executiva reclama: "Establir un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic" i mecanismes temporals de compensació de l'infrafinançament; el reconeixement del "deute històric" derivat d'aqueix sistema i el suport econòmic que marca la llei de Dependència, que implica per a l'Estat costejar el 50% de les ajudes.

El diputat en el Congrés, Joan Baldoví, lamentava aquest dilluns que Pedro Sánchez només "ha dedicat quatre segons" a abordar la necessitat d'un canvi de model de finançament, una de les principals reivindicacions de la societat valenciana.

Representants de Compromís i del PSOE porten treballant en un acord d'investidura des que es reunira Baldoví amb el secretari d'Organització del PSOE, el ministre de Foment José Luis Ábalos, dijous passat. Les formacions han treballat sobre un document de sis punts, en els quals han arribat a un acord en cinc.

Hores abans, el diputat en el Congrés es mostrava preocupat amb el discurs de Sánchez, que "busca més l'abstenció de PP i Ciutadans que no el vot dels qui estem disposats a fer-lo president".