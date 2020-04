Compromís demana destinar part de les nòmines dels diputats a la lluita contra el coronavirus

Si no hi ha consens en la Mesa de Les Corts, els diputats de Compromís renunciaran al complement "de manera individualitzada" Els diputats autonòmics del PSPV-PSOE donaran la indemnització per l'exercici del seu càrrec a entitats que lluiten contra el coronavirus