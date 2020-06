Compromís rescata els atacs al bipartidisme: “Quins aplaudiments ens trauran de la crisi, els que salven els diners d’uns pocs o els que ens salven la vida a tots?”

Quins aplaudiments ens trauran de la crisi? Els que salven els diners d’uns pocs o els que ens salven la vida a tots?”. La coalició Compromís rescata els atacs a la política bipartidista amb una campanya en xarxes socials per la crisi de la COVID-19.

L’espot publicitari, presentat dijous i difós en les seues xarxes socials, té com a lema “les persones primer”, missatge habitual en les seues campanyes, amb un web homònim que aniran dotant de contingut.

El missatge que la formació deixa caure entre aplaudiments és una crítica evident a les polítiques desenvolupades pels governs del PSOE i el PP de l’última dècada. Sense esmentar partits ni dirigents, sinó mitjançant imatges d’arxiu del Congrés dels diputats, la coalició critica el rescat a la banca aprovat el 2012 pel Govern de Mariano Rajoy, del qual es va dir fins a la sacietat que no suposaria “un cost per als contribuents espanyols” i que el Banc d’Espanya ha xifrat en 65.725 milions d’euros. En un altre clip es fa al·lusió als “aplaudiments quan es van aprovar els pressupostos que ens discriminen per ser valencians”, una crítica recurrent als comptes generals de l’Estat amb governs populars i socialistes, que mantenen la Comunitat Valenciana en un dèficit inversor en infraestructures i en el sistema de finançament, que deixa el territori com l’últim en ingressos de l’Estat.

En el vídeo s’inclou una encaixada de mans entre l’expresident Mariano Rajoy i el seu predecessor, José Luis Rodríguez Zapatero, mentre es recorden les retallades en sanitat i en educació de la dècada passada en el Govern autonòmic. Els aplaudiments de les retallades contrasten amb els aplaudiments que durant dos mesos s’han fet als sanitaris, “els aplaudiments d’un poble orgullós, que han omplit els nostres carrers buits amb un immens gràcies”.

El missatge es difon un dia després que Compromís haja votat per segona vegada no a la pròrroga de l’estat d’alarma, enfrontant la coalició, sòcia del Govern del PSOE i Unides Podem, al president Pedro Sánchez. La campanya ofereix als interessats informació sobre les polítiques que la coalició ha dut a terme, com els vals que substitueixen les beques menjador, les ajudes a autònoms o l’ampliació de la renda valenciana d’inclusió. En un comunicat, les coportaveus de Compromís Àgueda Micó, Mónica Oltra i Cristina Rodríguez emfatitzen que la resposta a aquesta crisi “no pot ser com la del 2008, en què els governs de dretes ens van afonar amb polítiques austericides que van beneficiar la banca”.