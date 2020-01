Compromís donarà suport a la investidura de Sánchez després d’acordar amb el PSOE avançar en la reforma del finançament autonòmic en huit mesos

El PSOE i Compromís formalitzen el seu acord per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. L’acord compromet l’executiu de Sánchez a reformar el sistema de finançament autonòmic, caducat des del 2014, “especialment lesiu per a la Comunitat Valenciana” al llarg d’aquesta legislatura. L’infrafinançament, reconeixen els partits, “ha afectat negativament els serveis que reben les valencianes i els valencians”.

Per ajustar la promesa, el document inclou el compromís d’un calendari “detallat” amb diferents fases de la reforma que es presentarà en els primers huit mesos de legislatura, sempre que la investidura prospere.

Mentre el sistema de finançament continue obsolet, “en els pressupostos generals de l’Estat es garantirà a la Generalitat Valenciana la prestació dels serveis públics al mateix nivell que la resta de l’Estat”, a través de mecanismes de compensació que no s’han plasmat en el document.

El Govern de coalició PSOE-Unides Podem es compromet a finançar els recursos del sistema de dependència tal com marca la llei al llarg de la legislatura. Actualment l’Estat assumeix prop d’un 12% d’aquests recursos, tot i que hauria d’abonar fins al 50% a les comunitats autònomes. L’acord estableix que s’assumirà el cost de manera “gradual” i “s’activaran els fons de garantia assistencial i el fons de cohesió sanitària”.

Un altre dels punts acordats és la reivindicació des de fa anys que el Govern condone el deute del Consorci València 2007, la societat creada per a la celebració de la Copa de l’Amèrica. Segons aquest escrit, l’executiu inclourà una partida que resolga el deute del consorci amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i els 23 milions d’euros de costos de reposició davant l’Autoritat Portuària.

Agricultura i medi ambient

L’acord assolit entre totes dues formacions inclou diverses mesures de protecció de l’agricultura valenciana i davant del canvi climàtic. És aquesta línia s’inclou el conflicte amb l’ampliació nord del port de València i si és necessària o no una altra declaració d’impacte ambiental.

El Govern es compromet a revisar els tractats comercials que afecten els productes agrícoles d’aquesta autonomia i a fer complir els criteris fitosanitaris als productes importats. Així mateix, el Govern, a través d’un grup de treball dependent de la Comissió Delegada d’Afers Exteriors, “farà un seguiment del conjunt dels interessos i les repercussions que tindrà l’acord de Mercosur sobre el conjunt dels intercanvis comercials, incloent-hi cítrics, arròs i altres productes agrícoles i ramaders abans de ratificar-lo”.