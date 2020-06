Compromís sobre el nou criteri per a repartir els 16.000 milions contra la COVID: “Afortunadament el Govern rectifica, però queda molt per fer”

“El criteri que havia de prevaldre era el de la població, perquè aquesta emergència afecta no territoris, sinó persones amb cara i ulls”, explica en un vídeo Joan Baldoví, diputat de Compromís en el Congrés, en el qual indica que “afortunadament, el Govern ha rectificat, ha admés el seu error” i ara prevaldran “una mica més els criteris poblacionals, encara que no en la mesura que volia Compromís”.

Per al diputat valencianista, que ha votat en dues ocasions contra la prolongació de l’estat d’alarma proposat pel Govern per no atendre les seues peticions, “queda molt per fer, entre això els mecanismes de compensació”. “Falta encara aqueix mecanisme d’anivellament per a igualar-nos a la mitjana d’autonomies quant al finançament autonòmic. El repartiment és una mica més just i bàsicament ha sigut per la posició forta de Compromís”, argumenta.

Baldoví recorda que la resposta que en el seu moment la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, li va donar en el Congrés va ser “molt desafortunada”, perquè no contestava a Compromís “sinó a cinc milions de valencians”. “Deia que no embullàrem i no inventàrem problemes; és un problema que no és inventat, que arrosseguem des de fa molt de temps i que llastra la nostra economia i llastra la falta d’oportunitats respecte d’altres territoris”, subratlla.

En aqueix sentit, l’infrafinançament valencià ve d’anys i suposa cada exercici 1.700 milions d’euros menys d’ingressos des del 2009. Aquesta pèrdua, assumida per totes les forces polítiques a la Comunitat Valenciana, s’ha aguditzat des del 2014, perquè el sistema de finançament de les comunitats autònomes ha caducat.

Baldoví incideix que amb aquests nous criteris de repartiment del fons Covid no està tot fet, ja que queden per implementar mecanismes com el fons d’anivellament, per exemple. “Però hui el repartiment és una mica més just i, bàsicament, ha sigut també gràcies a la lluita, la fermesa i la posició forta de Compromís”, assegura.

El parlamentari agraeix el suport rebut en un moment en què Compromís ha hagut de “aguantar a vegades crítiques injustificades, incomprensió davant una postura que l’única cosa que pretenia era que els cinc milions de valencians tingueren les mateixes oportunitats per a treballar contra els efectes d’aquesta emergència”.

“El meu compromís és amb aqueixos cinc milions de valencians i allí on estiguem, defensarem els interessos dels valencians, entenem que són justos i necessaris”, conclou.