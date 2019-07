El 'think tank' de Compromís desenvolupa una proposta de taxa turística: paguen els creuers i s'eximeix el turisme rural

Compromís s'està proveint per a la guerra que aquesta legislatura es lliurarà per la implementació o no de la taxa turística amb l'objectiu de moderar l'impacte perniciós d'aquest sector estratègic per a la Comunitat Valenciana. El seu think tank, la Fundació Nexe, ha elaborat un informe sobre la possibilitat d'aplicació del tribut i una proposta de desenvolupament. El document ha sigut elaborat per Asensi Descalç, professor titular d'Economia de la Universitat de València.

Entre les conclusions que té l'informe, moltes aportades als debats que s'han celebrat en les Corts Valencianes, destaca la proposta que els turistes de creuer paguen per nit que passen a la ciutat, en considerar que aquesta és una de les activitats que més impacte generen a les ciutats, bàsicament València i Alacant. La proposta d'aquest informe de la Fundació Nexe aposta també per intentar buscar exempcions en les zones rurals o, en defecte d'això, dedicar els ingressos de la taxa turística a la promoció del turisme d'interior pels beneficis que genera en la lluita contra la despoblació.

L'informe contesta amb dades al sector hoteler que s'oposa a la taxa, sobretot la patronal Hosbec, perquè assegura que l'impacte d'una taxa d'un o dos euros per persona i nit no impactaria en l'arribada de turistes. De fet, el nombre de pernoctacions no ha fet més que pujar des del 2008 malgrat que el preu per habitació mitjà ha passat dels 100 als 114 euros de 2017. I això que s'ha superat una crisi salvatge entre 2009 i 2015 en què els preus van caure.

Nexe proposa gravar tots els tipus d'allotjament i demana que s'incidisca en els apartaments turístics. "La taxa es pot fer servir com a mitjà per a ajudar a aflorar les rendes de capital immobiliari per lloguerss, la qual cosa beneficiaria la recaptació de l'impost sobre la renda", afig.

A part de l'esmentada ajuda al turisme rural, en l'informe es planteja que els ingressos per la taxa turística es destinen a programes per a "incrementar el valor afegit del sector turístic, com la formació professional, diversificació de l'oferta o inversió en infraestructures". Però avisa, "si la justificació del tribut té a veure amb els costos externs generats per l'activitat turística, no té molt sentit afectar-lo de manera que l'ingrés retorne necessàriament al mateix sector".

L'informe aposta per una taxa d'un o dos euros i que no es grave el luxe de l'establiment, com sí que passa en altres llocs del món on es cobra. Finalment, el document no es banya en si la taxa ha de ser autonòmica o municipal, en l'actualitat el principar escull perquè el PSPV se sume a la proposta de Podemos i Compromís.