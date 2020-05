La Comunitat Valenciana demana al Govern passar en bloc a la fase 1 de la desescalada ja que compleixen el criteri totes les àrees sanitàries

La Generalitat Valenciana assegura que totes les seues àrees sanitàries compleixen els requisits mínims de seguretat sanitària fixats pel Govern. Per això, aquesta vesprada el Govern de Ximo Puig i Mónica Oltra han remés el document de seguiment de la desescalada en què sol·liciten que tota la Comunitat Valenciana passe dilluns que ve a la fase 1 de desconfinament, segons han confirmat fonts del Consell.

En cas que el Govern d’Espanya accepte la proposta enviada per la Conselleria de Sanitat, els valencians podran reunir-se amb els familiars i els amics (reunions de fins a 10 persones a casa o al carrer), obrir terrasses amb un aforament del 50% i l’activitat dels comerços sense necessitat de cita prèvia amb una capacitat màxima del 30%. La proposta valenciana contrasta amb la de Catalunya, que estudiava hui dimecres si Barcelona i la seua àrea metropolitana es mantenien una setmana més en la fase 0 de desconfinament. Madrid i la majoria de les províncies de Castella i Lleó tampoc tenien clara l’eixida.

En un document tancat amb pany i clau durant tot el dia, el Govern valencià justifica el compliment de les condicions fixades a escala nacional per a fer aquest pas. La Conselleria de Sanitat explica que totes les seues àrees de salut compleixen els paràmetres hospitalaris, tant en les unitats de Cures intensives (UCI) com en planta. A més, cal recordar que té en funcionament mil places hospitalàries més gràcies al muntatge de tres hospitals de campanya, un en cada hospital de referència de València, Alacant i Castelló.

En el document també proposarà tindre autonomia per a autoritzar el bany a les platges i modificar les franges horàries del passeig dels xiquets quan comence la calor.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va assegurar dimarts que la Comunitat Valenciana està en condicions de poder passar a la fase 1 de desescalada el dia 11 de maig, ja que compleix el criteri de capacitat de llits UCI i de tests PCR per als centres d’Atenció Primària.

Barceló va informar que la Generalitat estava ultimant els estudis per a redactar la proposta que enviaria aquest dimecres al Ministeri de Sanitat i en què preveu la capacitat assistencial de la Comunitat, tant hospitalària com d’Atenció Primària, la vigilància epidemiològica –“que ens permetrà obtindre informació per a la presa de decisions”, va dir–, així com els sistemes d’identificació i contenció de les fonts de contagi.