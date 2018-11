Condemnada la Universitat Politècnica per tindre obert un expedient d’assetjament a un professor nou mesos més del límit legal

El Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València ha condemnat la Universitat Politècnica a “rescabalar per danys i perjudicis” un professor de la institució per haver mantingut obert un expedient d’assetjament durant 15 mesos, mentre que el límit legal en són sis, amb el dany corresponent a la imatge i al prestigi del docent. El procés, arxivat, es va obrir arran que el demandant denunciara que les dues professores que van iniciar el procés haurien copiat les seues tesis doctorals.

Les codemandades són la catedràtica Núria Lloret i la professora contractada doctora Margarita Cabrera i van denunciar el 12 de març de 2015 davant recursos humans de la universitat un presumpte cas d’assetjament laboral del professor Blas Payri, que havia propiciat juntament amb altres professors que es revisara la tesi doctoral de Lloret i havia afirmat que la tesi de Cabrera també podria estar copiada.

La universitat va activar el protocol d’assetjament i es van prendre les mesures oportunes, entre les quals les entrevistes amb el presumpte assetjador. El procés, que segons la llei havia d’haver durat sis mesos, va estar obert durant 15. L’1 de juliol de 2016 l’expedient va caducar.

En aquests mesos en què va estar obert el procés, la Universitat Politècnica va mantindre obert l’expedient contra Payri, malgrat que internament coneixia una resolució del mateix rector Francisco Mora que havia conclòs que la tesi de Lloret “no compleix els requisits de treball original d’investigació”.

Un mes abans de presentar la demanda per assetjament, el Consell Jurídic Consultiu prenia declaració a la mateixa Lloret, després que la universitat obrira un procés d’ofici per revocar el títol de doctora a què la mateixa universitat no donava validesa.

Després d’aquesta revisió i anys després, la Politècnica es desdiu i avala la tesi de Lloret preguntant als membres del tribunal que li la va aprovar el 2003. En aqueix temps de revisió va estar activada la demanda per assetjament per la qual Payri es va haver de mantindre en silenci sobre la tesi, segons el professor denunciant.

La Universitat Politècnica de València ha recorregut la sentència a través de l’Advocacia de l’Estat.