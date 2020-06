Confirmada l’exclusió pel Govern de l’àrea metropolitana de València: els busos de Barcelona si que rebran fons

La tercera àrea metropolitana més poblada d’Espanya, amb 1,5 milions d’habitants, no existeix als ulls del Govern d’Espanya, almenys pel que fa a la gestió del transport públic.

I això malgrat que els responsables en matèria de mobilitat tant en l’executiu central com en l’autonòmic són del mateix partit, en aquest cas el PSOE, i malgrat que sota la gestió de la consellera de Transports la socialista María José Salvador es va crear l’any 2017 l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), precisament per unificar sota un mateix òrgan de gestió totes les formes de transport públic i optar així a les diferents ajudes i subvencions de l’Estat.

Malgrat la creació d’aquesta entitat, fins hui no s’ha aconseguit una aportació econòmica estatal concorde al pes poblacional de l’àrea metropolitana de València ni per la via dels pressupostos generals de l’Estat (Madrid rep 126,9 milions i Barcelona 109,3 milions), ni ara amb motiu de la crisi del coronavirus, que ha causat pèrdues milionàries en les diferents empreses de transport públic.

El repartiment del fons de 800 milions d’euros habilitat pel Govern per a compensar aquesta minva d’ingressos va generar el 10 de juny passat una gran polèmica amb encreuament de retrets i crítiques públiques en xarxes socials entre dirigents polítics de Compromís i el PSOE, amb l’alcalde de València, Joan Ribó, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, com a grans protagonistes.

Ribó va retraure a Ábalos que l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, integrada en l’ATMV, no entrara en el repartiment de fons, mentre que els consorcis metropolitans de Madrid i Barcelona obtindrien previsiblement 200 milions d’euros cadascun, en total el 50% del fons.

Ábalos mateix va contestar a Ribó: “El fons de transport que ara s’aprova és per a transport de competència autonòmica i, per tant, no inclou ni la ciutat de València ni a cap altra ciutat. En això estem treballant amb el Ministeri d’Hisenda”.

A més, des de la Conselleria de Transports que dirigeix el socialista Arcadi España es va assegurar al fil de la polèmica que “ni l’Empresa Municipal de Transports de l’Ajuntament de Madrid ni la de Barcelona rebran recursos d’aquest fons de 800 milions. Qui ho rebrà són Metro Madrid, el metro de Barcelona i ací Metrovalència o el Tram d’Alacant i Castelló”.

Tanmateix, això no és del tot cert. Fonts de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona, entitat equivalent a l’ATMV, han confirmat a eldiario.es que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que gestiona la xarxa de metro i autobús tant de Barcelona com de la seua àrea metropolitana, rebrà part d’aquests 200 milions d’euros, per la qual cosa els autobusos de la ciutat comtal sí que es veuran compensats.

Encara que des de Madrid no hi ha hagut confirmació sobre aquest tema, igual que en el cas de Barcelona, els 200 milions van al Consorcio de Transportes de Madrid (entitat equivalent a l’ATMV) en el qual s’integren el Metro i l’EMT de Madrid.

Fonts de la Conselleria de Transports han comentat que en aquests moments desconeixen la quantia que li assignarà el Govern d’aquests 800 milions i si part dels fons es destinaran a compensar l’EMT de València, que ha anunciat que demanarà un crèdit de 27 milions d’euros per cobrir les pèrdues generades per la pandèmia fins a final d’any.

No obstant això, serà complicat que es destine una part a l’entitat municipal, perquè les mateixes fonts van afirmar que, per a calcular la quantia assignada a la Comunitat Valenciana, tan sols es van facilitar dades de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i dels autobusos interurbans competència de l’administració autonòmica, és a dir, no es van tindre en compte les dades de l’ATMV, en la qual figura l’EMT de València, com sí que va passar amb els consorcis de Madrid i Barcelona.

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va assegurar que treballen amb el Ministeri d’Hisenda per aconseguir una línia d’ajudes per a les empreses municipals d’autobusos, de la qual podrien beneficiar-se també les entitats de Madrid i Barcelona, de manera que haurien obtingut ajudes per dues vies diferents.