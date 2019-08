Les retallades de 438 milions no s'aprovaran per ple del Consell i Compromís vol consensuar-les

Les retallades motivades -en part- per la falta de Govern a Madrid són el primer test d'estrés del nou Govern del Botànic. Després de les dures negociacions per a repartir-se les àrees del Consell els passats mesos de maig i juny i amb l'avançament electoral -únic acord no votat per unanimitat en la passada legislatura- encara present en la memòria a curt termini d'alguns membres de Compromís, l'aplicació de la tisora ha tornat a sacsejar la convivència entre els socis.

A la fi del mes de juliol, des d'Hisenda es va comunicar a les diferents conselleries la necessitat de realitzar "un ajust en el marc de la planificació pressupostària de 2019". El departament de Vicent Soler donava fins al 31 de juliol perquè cada àrea comunicara i procedira a realitzar els documents de retenció de crèdit de tots aquells crèdits en situació de disponibilitat actual que no anaren a estar afectats per la realització d'actuacions.

Després d'obtindre aqueixa informació, que és en la que s'ha basat Hisenda per a repartir les càrregues en les retallades, el conseller d'Hisenda va presentar el seu pla per a quadrar els comptes en el ple del Consell del 2 d'agost. La mesura, que no estava en l'ordre del dia, no es va portar a votació pel desacord entre els socis. Fonts de la conselleria que dirigeix Vicent Soler van explicar aquest dimarts que no seria necessari que el pla de retallades es vote al si del Govern valencià en tractar-se de "retencions de crèdit".



Després d'aqueix ple i durant el mes d'agost, des d'Hisenda van facilitar el document amb el repartiment de la tisorada conselleria per conselleria, assignacions que no acaben de satisfer a la coalició. Alguns dels seus membres es neguen fins i tot al fet que es toque cap de les seues partides i culpen el Govern central d'obligar-los a passar la tisora. Consideren que, si més no en el cas de les transferències per l'IVA i impostos especials, amb un decret es podria desbloquejar part de la situació.



Fonts de Compromís critiquen la manera amb que se'ls ha presentat el pla de retallades per a quadrar 2019 i demanen negociar per a consensuar-les. "No deixarem que passae com amb el pla d'ajust, quan Hisenda el va enviar a Madrid sense consultar als seus socis", recorden. Les mateixes fonts es mostren molt crítiques amb la gestió de Pedro Sánchez en matèria de finançament: "Amb el PSOE hem avançat el mateix que amb el PP: Res".