El Consell Rector rep nou candidatures per a la direcció d’À Punt

Acabat el termini presencial per a les candidatures a dirigir la televisió pública valenciana, són nou els candidats que opten a continuar amb el projecte posat en marxa al març del 2017. El termini s’ha mantingut obert fins a la nit de divendres per a presentar candidatures per correu, per la qual cosa la setmana vinent podrien conéixer-se més candidats.

Encara que la presentació de les candidatures és confidencial, hi ha uns quants aspirants que han fet pública la seua intenció. És el cas de Pau Vergara, productor i realitzador valencià, fill de l’exconseller de la radiotelevisió pública Vicente Vergara, que va haver de dimitir per incompatibilitats. Pau Vergara és director de Cartelera Turia i va participar en la producció de la sèrie Parany, una de les primeres produccions seleccionades per l’Alt Consell Consultiu i que s’ha emés aquest mes.

El periodista Artur Balaguer, qui ja s’hi va presentar en el procés anterior, repeteix l’intent en aquest nou concurs. Balaguer va ser periodista d’esports en l’extinta Canal 9, casa en què va treballar durant 13 anys.

El periodista i director del mitjà local El periódico de aquí, Pere Valenciano, ha amagat durant les últimes setmanes de tornar a plantejar la seua candidatura, encara que en les últimes hores no ho ha confirmat. Valenciano, col·laborador en diversos mitjans de comunicació, ja va optar a la direcció en el concurs anterior i va impugnar el resultat. La resta dels preseleccionats, Salva Enguix, delegat de La Vanguardia a València, i el periodista Josep Ramon Lluch no han formalitzat la seua candidatura de manera presencial.

Fonts pròximes a la televisió afirmen que també s’hi ha presentat un dels fundadors de l’agència de comunicació investigada per les campanyes del PSPV i el Bloc, Crespo Gomar, que finalment va quedar arxivada. Pepe Crespo, publicista i consultor de màrqueting, dirigeix la consultora Prionomy, i s’hi hauria presentat, segons aquestes fonts.

El diari digital Valencia Plaza assegura que han optat a aquest concurs els responsables de la productora OnAir Francisco Picó i Francisco García Donet. Picó és productor, guionista i va treballar en RTVV durant 30 anys, a més de soci de la productora esmentada. García Donet va ser assessor de l’exministre socialista d’Administracions Públiques Jordi Sevilla i ja va plantejar projectes per a la posada en marxa d’À Punt.

La incògnita principal continua sent l’actual directora d’À Punt, Empar Marco, elegida al març del 2017. Membres del Consell Rector asseguren que no els ha comunicat les seues intencions. La directora de la radiotelevisió pública ha sigut destrossada públicament pels partits de l’oposició en les Corts Valencianes, però també per l’exconseller de Compromís Rafa Xambó, que en va demanar la dimissió pels baixos índexs d’audiència.

Una vegada rebudes totes les candidatures, cinc membres del Consell Rector hauran d’avaluar els projectes i seleccionar tres candidats. Aquests preseleccionats disposaran de 15 dies per a desenvolupar més el seu projecte –amb una extensió inicial de tres fulls– i passaran a una segona valoració amb tots els integrants de l’òrgan d’administració. En aquesta segona ronda el projecte pesarà un 50% de la puntuació i l’experiència (entrevista personal i currículum) pesarà el 50% restant.