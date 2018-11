El Consell injecta 2,9 milions a l’anell verd ciclista i per a vianants que connectarà l’horta de València amb la mar

Un corredor circular de 57 quilòmetres aproximadament, destinat a vianants i ciclistes, que comunicarà l’horta de València amb la mar, connectant tota l’àrea metropolitana a través de camins històrics, a més de recórrer els parcs naturals del Túria i de l’Albufera.

Aquest és l’objectiu que s’ha marcat la Conselleria d’Obres Públiques i que, a més, s’ha plasmat en els pressupostos de la Generalitat amb un augment considerable de la inversió amb vista a l’any que ve.

En concret, el departament que dirigeix María José Salvador injectarà l’any que ve 2,9 milions d’euros a l’anomenat Anell Verd Metropolità amb l’objectiu d’iniciar nous trams a la zona sud l’any que ve, especialment els previstos a Pinedo-Sedaví, Sedaví-Picanya i Picanya-Alaquàs.

El projecte es desenvolupa tant per l’Horta Nord, com per l’Horta Sud i el front litoral de la ciutat de València, i abasta els municipis d’Alfafar, Sedaví, Paiporta, Picanya, Alaquàs, Xirivella, Aldaia, Quart de Poblet, Paterna, Godella, Rocafort, Manises, Montcada, Vinalesa, Alfara del Patriarca, Meliana, Alboraia i Bonrepòs i Mirambell.

Fonts d’Obres Públiques han explicat sobre aquest tema que "es tracta d’una aposta per la sostenibilitat i per la mobilitat racional, amb la màxima integració mediambiental de l’itinerari alhora que es fomenta l’ús de la bicicleta, amb la finalitat de reduir la utilització dels vehicles privats, contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efectes d’hivernacle i satisfer la demanda creixent d’aquest tipus de vies per a un ús lúdic i d’oci saludable".

Plànol de l'Anell Verd

El pressupost global estimat de l’Anell Verd ascendeix a 19 milions d’euros i està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER.

Durant aquest any 2018, la Conselleria ha invertit un milió d’euros i s’han iniciat dos trams, el tram 6, entre Montcada i Meliana, i el tram 7, Meliana-Port Saplaya.

Pel que fa als estats actuals dels diferents trams, a la zona sud, el projecte del tram 1 (Pinedo-Sedaví) està en supervisió; el projecte del tram 2 (Sedaví-Picanya) està redactant-se; el projecte del tram 3 (Picanya-Alaquàs) ja està aprovat.

A la zona oest, els projectes dels trams 4 i 5 (Aldaia-Quart i Quart-Massarrojos) estan en fase de redacció, que es prolongarà fins a mitjan 2019.

A la zona nord, el 2018 s’han iniciat les obres dels dos trams (Montcada-Meliana i Meliana-Port Saplaya) i està prevista posar-los en servei al llarg del 2019.

Finalment, a la zona est, el tram Port Saplaya-Pinedo està en fase d’estudi previ.