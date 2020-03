El Consell confirma altres nou morts amb coronavirus i intervé la gestió sanitària de les residències de majors

La consellera de Sanitat, Ana Berceló, ha actualitzat aquest dimecres les xifres d'afectats per coronavirus en la Comunitat Valenciana i ha anunciat noves mesures per a incrementar el control sanitari de les residències de persones majors, així com per a frenar els brots que s'han produït en els centres d'Alcoi, Elx i Torrent.

Barceló ha detallat que fins a aquest dimarts 17 de març a les 20.00 hores, s'havien confirmat 185 nous casos, d'ells, 95 són homes, 90 dones i tres menors de 14 anys. Per províncies, 14 s'han detectat a Castelló, 68 a València i 103 a Alacant.

Quant al número de morts amb el COVID-19, s'han incrementat en 9 en les últimes 24 hores, la qual cosa eleva la xifra total a 22.



La Comunitat Valenciana compta en total amb 726 casos actius, 54 d'ells a la província de Castelló, 293 a Alacant i 377 a València, a més de dos casos no assignats de dues persones de fora de la Comunitat Valenciana.

Quant a la seua situació sanitària, 252 estan ingressats, 40 en l'UCI, i la resta romanen en els seus domicilis. En total s'han produït ja 16 altes.

De les proves practicades fins ara, 4.564 han resultat negatives el telèfon 900 300 555 ha registrat 22.300 cridades.

Quant als brots registrats en diferents residències de persones majors, Barceló ha comentat que en la d'Alcoi, amb 134 residents, s'ha aïllat a 58 amb símptomes i huit estan controlats per personal de l'hospital de la localitat. A més, es procedirà a un reforç d'infermers i auxiliars.

En el cas de la residència d'Elx, compta amb 116 residents, dels quals tres estan aïllats amb símptomes i cinc estan hospitalitzats, dos d'ells en l'UCI.

En el centre de majors de Torrent, dels seus 77 residents, 51 estan aïllats i 38 hospitalitzats, dels quals 32 estan en planta i sis en l'UCI. En aquest centre també s'incrementarà considerablement el personal mèdic.

Sanitat intervé residències públiques i privades

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha anunciat la signatura d'una resolució que faculta el seu departament per a prendre el control sanitari de totes les residències de persones majors públiques i privades amb l'objectiu de frenar els brots detectats i d'evitar altres nous en diferents recintes.

D'aquesta forma, es designaran responsables propis que establiran els recursos materials i humans necessaris en cada cas i es faran inspeccions en tots els centres per a comprar l'adequat compliment de les mesures sanitàries, així com l'adequada atenció als residents.

La resolució només atorga competències a aquesta Conselleria en l'àmbit sanitari, ja que la resta continuaran depenent de la Conselleria de Polítiques Inclusives.

Barceló ha reconegut que davant el col·lapse del telèfon 900 s'habilitarà una APP vinculada a la targeta SIP de cada pacient i enfocada a resoldre dubtes de persones que puguen tindre algun símptoma de coronavirus.

A més, ha destacat que les intervencions quirúrgiques que no siguen urgents queden paralitzades per a disposar de major capacitat de resposta i de més recursos materials i humans, per la qual cosa de moment no serà necessari traslladar metges d'unes zones amb menys pressió a altres amb major incidència. També ha recordat que incrementaran en 1.000 professionals el personal mitjançant la borsa de treball.

La consellera ha afirmat que els hospitals valencians no estan saturats hui dia i sobre la falta de material de seguretat per als professionals mèdics ha assegurat que en breu rebran material cedit per la Xina que el Ministeri de Sanitat distribuirà en totes les comunitats autònomes.