El Consell posa a la disposició del personal sanitari hotels per al seu descans en la "guerra" contra el coronavirus

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que s'ha arribat a un acord amb el sector hoteler valencià perquè el personal sanitari dispose d'allotjament en hotels situats en llocs pròxims als hospitals.

Després de mantindre aquest dissabte en el Palau diferents reunions de treball per videoconferència, el president ha detallat que l'acord amb les empreses hoteleres contempla dues línies d'actuació. D'una banda, es tracta de comptar, com ja es coneix, amb hotels medicalitzats que servisquen de reforç al sistema sanitari per a acollir a pacients lleus.

I, a més, tal com ha avançat, d'altra banda, es busca incorporar hotels destinats a allotjar als professionals sanitaris que així ho desitgen, una mesura amb la qual es busca facilitar el seu allotjament en un entorn segur tant per a ells com per a les seues famílies, així com estalviar-los els desplaçaments als seus domicilis.

En aquest sentit, hi haurà ja hotels operatius per a aquest segon ús a partir de la setmana que ve a Alacant, València, Castelló i Elx i s'ultimen acords per a ampliar a altres municipis.

El president ha destacat la importància de "secundar i protegir a tot el personal sanitari", que té un protagonisme "fonamental" per a "guanyar-li la guerra" a la pandèmia del coronavirus. "Per a aquesta batalla és primordial que tinguen la major seguretat possible", ha assenyalat.

"El nostre exèrcit són els professionals de la Sanitat i, per tant, han de tindre les millors condicions per a treballar", ha subratllat el cap del Consell, que també ha destacat l'esforç que s'està realitzant, per part de la Generalitat, sol·licitant l'equipament necessari al Ministeri de Sanitat i realitzant compres per a assegurar el subministrament de material sanitari.

El president de la Generalitat ha agraït, així mateix, "la generositat del sector hoteler", que s'ha bolcat amb la Comunitat Valenciana oferint els seus hotels. Ha destacat en aquest sentit "el seu compromís i la seua col·laboració en aquest combat comú", que és la pandèmia de COVID-19.