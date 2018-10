El Consell atorga una alta distinció al dispositiu d'acolliment de l´'Aquarius'

El dispositiu d'acolliment que va fer possible l'arribada a València del vaixell 'Aquarius', on viatjaven 620 immigrants, i l'exministra de Cultura Carmen Alborch, rebran les Altes Distincions que entrega la Generalitat amb motiu del 9 d'Octubre.

Així ho ha anunciat aquest divendres la vicepresidenta i portaveu de l'Executiu autonòmic, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell. Aquests guardons s'entregaran dimarts que ve en el marc de la commemoració del Dia de la Comunitat Valenciana.

El passat 17 de juny el port de València va acollir, després d'autoritzar-ho el Govern d'Espanya, les 629 persones de 26 nacionalitats que formaven part de la flota de l''Aquarius' i que van haver de superar una travessia de diversos dies per mar pel rebuig d'altres països del Mediterrani com Itàlia.

'Esperança del Mediterrani' va ser el nom amb el qual es va batejar el dispositiu d'acolliment dels tres vaixells, del que Oltra ha destacat la tasca que van realitzar els 2.320 professionals entre voluntaris, sanitaris, policies, traductors i altres efectius que van participar i que "va ser reflex que València és un territori obert, solidari i hospitalari".

De la valenciana Carmen Alborch, ha valorat la seua "impecable trajectòria" i ha destacat que va ser la primera degana de la Facultat de dret de la Universitat de València i primera ministra valenciana de Cultura del Govern entre 1993 i 1996.

A més, s'ha concedit la Distinció de la Generalitat als tennistes David Ferrer i Anabel Medina; al Jutjat Privatiu d'Aigües d'Orihuela que compta amb 740 anys d'història; a les rectores de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre i de la UJI, Eva Alcón, primeres dones en aquest càrrec i al València CF, que enguany celebra el seu centenari.

Quant als guardons al Mèrit Cultural, han recaigut en el Cor Sant Yago pel seu 50 aniversari; la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles pel seu 250 aniversari; el pintor Salvador Montesa; els cantautors Paco Muñoz, Lluís Miquel i a títol pòstum Merche Banyuls i la poeta Francisca Aguirre. Així mateix, han sigut guardonades la il·lustradora Paula Bonet i la historiadora Isabel Morant.

També es reconeix la tasca de Guillermina López al Mèrit Científic i a la il·lustradora Ana Juan Valencia, com a ambaixadora de la Comunitat Valenciana; i, en l'àmbit de Mèrit Empresarial i Social, a la Fundació la Cañada Blanch, la Cooperativa Vinalesa, l'Associació d'Empresàries i Professionals de València (EVAP) i a Francisco Pons (president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) entre 2003 i 2011) a títol pòstum.

Els guardons per Mèrit per accions a favor de la igualtat i la societat inclusiva s'atorgaran a la Xarxa per la Inclusió social EAPN, a Alexandrina de Fonseca Maia (presidenta de l'associació de dones gitanes 'Arakerando') i a la delegació territorial de l'ONCE a la Comunitat que celebra el seu 80 aniversari.

En el camp de l'Esport, els triats són el trinquet el Zurdo; l'esportista Esteban Lorenzo; la jugadora de hoquei herba Lola Riera; la jugadora de pilota Emilia Gómez; el jugador també de Pilota valenciana Josep Sanvencancio i el jugador de bàsquet José Ignacio Rodilla. Finalment, el premi de les Lletres ha recaigut en Vicente Muñoz Puelles i el Premi Lluís Vives ha anat a parar a la Comissària Europea Cecilia Malström.