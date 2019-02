El Consell estableix una precontractació de 15 minuts per a poder accedir als vehicles Uber o Cabify

La consellera de Vertebració del Territori, María José Salvador, ha anunciat aquest dimarts les línies generals en les quals treballa la Generalitat per a preparar el decret que regularà els vehicles de transport amb conductor (VTC) després de rebre les propostes de la consulta pública.

El decret que està elaborant la Conselleria té com a objectiu "establir una regulació perquè els dos sectors puguen conviure i oferir a la ciutadania el millor servei sense conflictes que els puguen perjudicar", ha indicat Salvador.

Així li ho han traslladat el secretari autonòmic d'Habitatge, Lluís Ferrando, i el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, a les associacions de taxistes així com a Unauto, associació d'empreses de les VTC, durant les dues reunions que han mantingut aquest dimarts.

D'aquesta manera, la proposta plantejada per la Generalitat sorgeix després que l'Estat habilitara el mes de setembre passat a les comunitats autònomes i als ajuntaments a modificar les condicions d'explotació de les autoritzacions VTC a causa de l'augment que s'ha produït en aquest sector. Cal recordar que el sector de les VTC no està regulat mentre el sector del taxi està sotmés a una forta regulació.

La Conselleria, en línies generals, se centrarà en regular solament els serveis de transport interurbà que realitzen les VTC, mentre que permetrà que els Ajuntaments regulen, ordenen i intervinguen en els serveis urbans. "És necessari que cada ajuntament regule en funció de la seua pròpia realitat territorial, no és el mateix Benidorm que València les necessitats de transport són diferents", ha explicat la consellera.

D'altra banda, entre les línies bàsiques també s'estableix un període mínim de 15 minuts entre el moment de la sol·licitud del servei i el seu inici, un període que els ajuntaments podran incrementar en l'àmbit urbà si així ho consideren necessari.

Per exemple, a Catalunya es va adoptar aquesta mateixa mesura que l'Ajuntament de Barcelona va ampliar a una hora, la qual cosa ha causat que tant Uber com Cabify hagen anunciat que cessen els seus serveis a la ciutat comtal.

A més, es definirà amb major exactitud el que s'entén per "captació de clients" i no es permetrà la captació dels vehicles que circulen per les vies públiques a la recerca de clients, sinó que hauran d'estar en garatges o aparcaments, una mesura que també s'ha adoptat a Euskadi. L'objectiu és evitar conductes intrusives. Tampoc es permetrà la geolocalització.

Finalment, s'introduiran també altres mesures com que els vehicles hauran de tindre menys de 10 anys i en el cas de ser substituïts hauran de ser menys contaminants i canviar-se per cotxes ecològics.

Per tant, per a Salvador, aquestes línies bàsiques marcaran unes regles del joc que permeten la convivència entre els dos sectors perquè no es perjudique els usuaris".

"L'objectiu final de la Generalitat és que la ciutadania reba el millor servei possible i la forma de desplaçament que cadascun trie no es veja afectada per cap conflicte", ha indicat.

Actualment, en la Comunitat Valenciana existeixen 4.685 llicències de taxi per 323 llicències de VTC. Una vegada traslladades les línies bàsiques, la Generalitat redactarà l'esborrany de decret que serà sotmés a informació perquè les associacions que han participat en el procés de presentació de propostes puguen opinar i, una vegada es recapte l'informe de l'advocacia, s'aprovarà pel ple del Consell.

Reaccions de taxistes i VTC

Tant taxistes com representants de les VTC analitzen en aquests moments la proposta de la Generalitat, molt semblant a les mesures adoptades a Barcelona o Euskadi.

El document no recull al complet les exigències del sector del taxi, que com ja va informar eldiario.es, aspirava a una contractació prèvia d'un mínim de 12 hores o que els vehicles de les plataformes digitals no puguen parar a recollir clients en un radi de tres quilòmetres de zones concorregudes com a hospitals o centres comercials.

Així, el sector haurà de decidir si els 15 minuts ampliables són suficients o si inicien un calendari de protestes.

Per part seua, des d'Unauto, patronal de les empreses de VTC, ja van comentar que la precontractació de 15 minuts fan inviable el negoci, i per tant, si la mesura es manté (el decret encara ha de passar la fase d'al·legacions), potser plataformes com Uber o Cabify podrien replantejar-se cessar els seus serveis, com ha succeït a Barcelona.