El Consell cedirà sòl a promotors perquè hi construïsquen habitatges en règim de lloguer assequible

La Conselleria d’Habitatge, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), va posar en marxa a mitjan 2018 un projecte de cessió de sòl a cooperatives sense ànim de lucre perquè hi construïsquen habitatges públics i cedir-los en règim de lloguer a particulars.

Una vegada transcorregut el període d’explotació, establit en 75 anys, els edificis tornaran a ser de titularitat pública.

Mentre acaba el termini per a la presentació d’ofertes a aquest concurs nalitza el pròxim 28 de febrer, des d’Habitatge ja treballen en una segona fase que consistirà a cedir sòl públic a promotores privades amb el mateix objectiu.

Per això, fonts d’Habitatge han informat que ja està preparant-se un altre plec per a establir les condicions de cessió de les parcel·les que, en tot cas, es destinaran a la construcció d’habitatges destinats a lloguer assequible. Passat un termini de temps per determinar, els immobles passaran a ser de titularitat pública.

En el cas de les cooperatives, la cessió de sòl públic per part de la Generalitat constitueix una alternativa innovadora per a aconseguir lloguers assequibles per a accedir a l’habitatge mentre es manté la titularitat pública del sòl. A més, afavoreix un marc estable i durador per als arrendataris.

Aquest projecte va ser un dels compromisos que el Consell va adoptar en el Seminari de Govern-Hivern 2018 en matèria d’habitatge. Tal com va explicar la consellera d’Habitatge, María José Salvador, aquesta fórmula de cooperació entre el sector públic i el privat és de gran utilitat per a afrontar la necessitat d’habitatge assequible, una necessitat prioritària per al Consell actual.

Les parcel·les propietat d’EVha que s’han estudiat i encaixen en aquest concurs estan situades a Gandia, Alzira, Torrent, Alacant, Alcoi, Sant Joan i Torrevella i s’estima que s’hi podran construir un total de 160 habitatges.

El cooperativisme d’habitatge està tenint un nou impuls com una alternativa interessant d’accés a l’habitatge sota l’etiqueta de cohabitatge. Aquesta fórmula s’usa amb èxit en ciutats com Barcelona i altres països com França i Àustria, ja que permet donar resposta a la necessitat d’habitatge públic, sense cost per a l’Administració.

Per a donar a conéixer i detallar els punts d’aquest concurs, la Conselleria, juntament amb els ajuntaments corresponents, han organitzat xarrades informatives en els municipis en els quals s’ofereixen parcel·les.

Destaca, entre altres, la implicació de l’Ajuntament de Gandia en aquesta iniciativa, que, juntament amb del Col·legi d’Arquitectes de València, treballa per a impulsar el desenvolupament d’una cooperativa per a construir un edifici de 35 habitatges, amb trasters i garatges, de diferents dimensions i tipologia, destinats a joves en règim de concessió.

En aquest municipi, EVha proposa un solar de 1.000 metres quadrats de superfície, en el districte de Santa Anna, al costat de la futura Ciutat de la Justícia. El Col·legi d’Arquitectes ha organitzat un concurs d’idees per a elaborar el projecte.

Característiques del concurs públic en marxa

L’accés a les set parcel·les destinades a cooperatives es du a terme mitjançant un concurs públic amb unes característiques molt especials.

Per exemple, la cooperativa serà la titular del dret de superfície per un termini màxim de 75 anys i cedirà als socis l’ús de l’habitatge per a ús de domicili habitual i permanent.

En acabar aquest termini, tant el sòl com l’edificació revertiran en la Generalitat, amb la qual cosa aquesta no perd patrimoni ni la propietat de sòl.

El 50% dels socis cooperativistes hauran de pertànyer a col·lectius preferents com ara víctimes de violència de gènere, majors de 60 anys, menors de 35 anys o unitat de convivència amb algun menor a càrrec seu.

Els cooperativistes han de complir uns requisits mínims: destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent; disposar d’una renda no superior a 4,5 vegades l’IPREM; la quota mensual a abonar a la cooperativa no podran superar el 30% dels seus ingressos; no podran alienar l’habitatge, però sí que podran transmetre’l per herència fins al total dels 75 anys de la cessió, entre altres.

El preu del cànon anual que pagarà la cooperativa a la Generalitat s’abonarà en espècie, és a dir, en metres quadrats útils. En tot cas, almenys es materialitzarà en un habitatge.

En els criteris de valoració per a l’adjudicació es tindrà en compte de manera especial la qualitat del projecte des del punt de vista arquitectònic i d’integració urbanística, la seua adequació mediambiental i tipologia dels habitatges i de l’edifici als col·lectius a què va destinat.

També es valorarà la proposta col·laborativa o de vida en comunitat, tenint en compte els serveis i les activitats que la cooperativa preste o possibilite que es presten en espais comuns habilitats.