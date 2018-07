Consuelo Císcar, imputada per la gestió de l'IVAM, queda fora del Consell Valencià de Cultura

L'exdirectora de l'IVAM imputada per la gestió del museu valencià, Consuelo Císcar, abandona per força el Consell Valencià de Cultura. Císcar, acusada de pagar sobrecostos per algunes obres i utilitzar per al seu benefici i el de la seua família exposicions del museu, tot això amb recursos públics, no serà renovada en aquest organisme en què porta atrinxerada sis anys.

La imputada va ser proposada pel Partit Popular el 2012, poc abans de deixar la gestió del museu d'art modern. Císcar es va acomiadar de l'organisme fa dues setmanes aplaudint-se a ella mateixa, felicitant l'organisme per la seua gestió.

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dijous els nomenaments dels nous consellers, seguint el criteri de paritat exigit per una resolució del Parlament valencià. L'organisme consultor renova 14 dels 21 membres. Entre els que romandran figura Santiago Grisolía, president que seguirà en el càrrec. A part de la imputada, ixen també la dirigent d'Esquerra Unida Gloria Marcos, la cantant Sole Giménez i el director d'orquestra Enrique García Asensio.

La composició del ple queda, a proposta de les Corts, de la següent forma: Santiago Grisolía, Irene Ballester, Francisco Caparrós, Amparo Carbonell, Ascensión Figueres, Josefa Frau, Vicente González Móstoles, Jesús Huguet, Ángeles López, José María Lozano, Begoña Martínez, Gerardo Muñoz, José Vicente Navarro de Luján, Ana Noguera, Dolors Pedrós, María Pérez, Isabel Pérez, Ramón Roselló, Francisco José Sanguino, Joaquín Santo, Inmaculada Vidal i Núria Vizcarro. L'exdiputat de Podemos Marc Pallarés, proposat per Ciutadans, ha renunciat.