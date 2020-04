Controls en supermercats per a 'caçar' als qui se salten el confinament per a viatjar a les seues segones residències

Quan estan a punt de complir-se les quatre setmanes de confinament domiciliari per la declaració de l’estat d’alarma provocat per la crisi del coronavirus, que deixa més de 150.000 contagiats i milers de morts a Espanya, estem davant unes dates complicades per les (atípiques) festes de Setmana Santa, amb el que això tradicionalment suposa de desplaçaments a segones residències. Encara que molt reduïts per l’actual situació de quarantena, encara s’han produït trasllats cap a les zones vacacionals de la costa –no és la primera vegada que passa durant la quarantena, el divendres posterior a la declaració de l’estat d’alarma, Policia i Guàrdia Civil van sancionar centenars de conductors en les eixides de València que intentaven traslladar-se a les segones residències, malgrat la prohibició–.

En previsió que passara això, uns quants municipis valencians, com per exemple a la comarca de la Marina Alta, destinació habitual de visitants procedents d’altres comunitats autònomes –principalment de Madrid– van decidir ‘blindar-se’ davant aquesta possibilitat. En altres localitats fins i tot s’ha arribat a tallar físicament algunes vies d’accés, com ha passat a Benidorm o en uns quants municipis del litoral castellonenc, amb blocs de formigó o amb muntanyes de terra o roques, com el cas de Xeraco, si bé és cert que el Govern obligà aquest divendres a retirar les barricades i barreres que municipis costaners van col·locar per a bloquejar l'accés de turistes a les platges.

El regidor de Seguretat Ciutadana de Dénia, Javier Scotto, reconeixia que intensificarien els controls de la policia (nacional i local) per “detectar els vehicles que pretenguen entrar de vacances”, com va passar la primera setmana de confinament.

Un camió aboca terra per fer una barricada i impedir l’accés a la platja.

En termes similars s’expressava l’alcaldessa de Santa Pola, Loreto Serrano, en declaracions a Onda Ilicitana: “Prendrem mesures, sancionant i obligant a tornar a casa a qui se salte l’estat d’alarma, perquè està prohibit”. Serrano recordava que ja va passar una cosa semblant fa unes setmanes, quan es van detectar visitants procedents d’altres municipis passejant per la ciutat, el passeig o la platja: “Vam haver de tancar les platges i pràcticament tot el poble, i ara no podem baixar la guàrdia”.

Les autoritats han reiterat aquests dies missatges dissuasius per evitar aquest tipus de desplaçaments. Des de la Direcció General de Trànsit s’han intensificat els controls –mesura que va reclamar també la Comunitat de Madrid– i la consellera valenciana de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar “mesures molt restrictives i molt dures” des del Govern contra els desplaçats, alhora que reivindicava en roda de premsa: “La Comunitat Valenciana està tenint un comportament exemplar en aquesta crisi i està assumint un gran sacrifici; ens mereixem que tothom faça el mateix, quedar-se a casa”.

Control de la Policía Local de Xàbia.

No residents ‘caçats’

No obstant això, malgrat tot, els municipis costaners valencians han detectat aquests dies la presència de persones que no són residents habituals gràcies al fet que hi ha més cotxes en zones residencials, han augmentat les compres en supermercats o s’ha produït un increment en els residus. “No és una presència massiva”, reconeix l’alcalde d’Oliva, David González, en declaracions a EFE. Una cosa similar passa en municipis com Dénia o Xàbia, on la Policia Local ha interposat 70 denúncies en tres dies, una cinquena part corresponen a ciutadans procedents d’altres llocs del territori espanyol.

Un altre municipi que és refugi habitual per a ciutadans madrilenys és Gandia. El seu alcalde, Marc Cuesta, apuntava també que en un matí s’havien interposat 45 denúncies per saltar-se el confinament, sis dels denunciats no eren veïns del municipi. La Policia Local ha augmentat la vigilància de les normes de confinament per mitjà de la utilització de drons i controls. La Policia Local d'Alacant ha identificat aquests dies a veïns de Madrid, Guadalajara, Valladolid i fins i tot Alemanya.

Altres ajuntaments costaners de la comarca de la Safor, com el de Daimús, també s’han queixat de l’arribada de visitants per a la Setmana Santa. L’alcalde, Javier Planes, denunciava aquests trasllats cap a la platja del municipi ja des del cap de setmana passat. Precisament ha sigut a Daimús s’ha sigut detingut un jove per presumir en xarxes socials d’haver anat des de Madrid a Gandia amb símptomes de coronavirus.

Els agents dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i de les policies locals de diverses localitats, amb l’objectiu de localitzar els desplaçats i detectar l’arribada de turistes en aquestes dates, han muntat dispositius policials en les proximitats dels comerços per detectar els ‘nous’ veïns comprovant el seu lloc de procedència, principalment en hores matutines, per ‘caçar’ els que han viatjat durant la nit. Un d’aqueixos municipis en què s’ha verificat l’origen dels compradors és Peníscola, a Castelló.

🚨Agents de Policia Local i Guàrdia Civil han establert,aquest matí,control d'accés en les entrades i eixides dels supermercats del municipi🔎Els agents han procedit a la identificació de compradors per verificar-ne el lloc de residència

#quedatacasapic.twitter.com/LYgeK8rjCO — Ajuntament Peníscola (@ajuntpeniscola) April 7, 2020

Amb aquests controls, segons ha explicat l’ajuntament a EFE, es persegueix evitar la presència de gent de fora del municipi, per raons de “capacitat sanitària”, ja que es tenen places limitades en el nord de la província de Castelló. Per reforçar la vigilància, s’han sol·licitat a la Sotsdelegació del Govern efectius de la Guàrdia Civil o l’exèrcit.



Des d’altres municipis turístics, com és el cas de Cullera, asseguren que es tracta de casos aïllats i no d’una situació generalitzada: “Es tracta de casos puntuals, la majoria de la gent compleix el confinament i la declaració de l’estat d’alarma”, apuntava el seu alcalde, Jordi Mayor, en declaracions a eldiario.es.

La DGT no veu un “augment significatiu” de viatges

Des de la Direcció General de Trànsit han desmentit que s’haja produït un “augment significatiu” de viatges, al mateix temps que atribuïa els embossos que estan produint-se aquests dies, per exemple, en les eixides de Madrid cap a la costa, als controls. Així doncs, van explicar que els desplaçaments del dimecres passat es van reduir un 80% respecte d’altres vacances de Setmana Santa.