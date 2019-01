Les Corts Valencianes tornen a reduir les seues pròpies vacances al gener per quarta vegada

Els diputats autonòmics valencians tornen a retallar-se les vacances de Nadal. Encara que no hi haurà ple fins al dia 16 de gener, l’última Junta de Portaveus de les Corts Valencianes va establir que les comissions arrancaren una setmana abans, el dia 9, per agilitar la tasca parlamentària.

Dimecres que ve començarà el període hàbil amb la Comissió d’Investigació del Finançament del PSPV i del Bloc el 2007 i el 2008, tots dos anys electorals, i la relació de les organitzacions polítiques amb la mercantil Crespo Gomar, que encara s’investiga en un jutjat a Madrid. Aquest dia estan citats a declarar en el Parlament autonòmic l’exalcaldessa d’Alacant Sonia Castedo, del PP; l’exalcalde de Gandia Arturo Torró, també del PP; Vicente Benlloch Aparisi, apoderat de Crespo Gomar; l’exalcalde de Gandia del PSPV i exassessor de Ximo Puig, José Manuel Orengo, i Alberto Gomar, soci de la mercantil investigada. Després d’aquesta sessió, la cambra preveu convocar la Comissió de Medi Ambient i la de Política Social i Ocupació.

El president de la cambra, Enric Morera, s’asseurà de nou en el seu escó una setmana després, el 16 de gener, per donar pas als sis últims plens de la legislatura. La resta se celebraran els dies 30 i 31 del mateix mes, al febrer dos més (els dies 13 i 14 el primer, 27 i 28 el segon), i els dos últims, amb les respectives sessions de control posteriors, al març, els dies 6 i 7 i el 21 i 22. A l’abril no hi haurà activitat parlamentària si les eleccions es convoquen el 26 de maig.

La Junta de Síndics celebrada abans d’aprovar els pressupostos també va acordar que el període de sessions continuara vigent fins al maig, en lloc d’acabar al desembre, per no fer decaure les iniciatives parlamentàries ja registrades. Així es mantindran totes les propostes fins a la dissolució de la cambra per la convocatòria electoral.

Després de la reunió, la portaveu popular, Isabel Bonig, va lamentar que el mes es mantindrà inhàbil per a la resposta de preguntes escrites de l’oposició i les sol·licituds de documentació, a què els socialistes van al·legar que és un període de vacances per als funcionaris.

El 2017 els diputats i les diputades es van prendre les mateixes vacances i van reprendre les comissions l’endemà passat de Reis, i els plens el 24 de gener; havien acabat el 21 de desembre amb l’aprovació dels pressupostos. El 2016 també es va celebrar un ple aquest mateix mes, que va ocupar els dies 13 i 14.

L’habilitació de gener com a mes laborable per als parlamentaris ha sigut un fet habitual en aquesta legislatura, encara que també es va dur a terme l’últim any de govern del PP. El gener del 2015, amb Juan Cotino en la presidència de les Corts, es van celebrar dos plens. No obstant això, anys arrere, la tradició parlamentària preveia unes vacances que s’allargaven fins un mes i mig i que deixaven el Palau dels Borja al gener amb la persiana abaixada.