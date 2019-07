Les Corts Valencianes bloquegen la petició de Vox sobre les ajudes al col·lectiu LGTBI fins saber si incorre en discriminació

La Mesa de les Corts Valencianes continua debatent sobre si ha de tramitar o no la petició de documentació que el grup d'extrema dreta Vox va realitzar sobre les subvencions als col·lectius LGTBI per part de l'Executiu valencià. De moment, l'òrgan que controla el Parlament autonòmic manté bloquejada la petició fins a determinar si és o no discriminatòria.

El passat 17 de juliol, la Fiscalia va respondre a la Presidència de les Corts sobre els seus dubtes respecte a si la petició de dades implicava un delicte d'odi. L'òrgan fiscal va determinar que no es tractava d'un delicte d'odi, però advertia que podia ser una acció discriminatòria, ja que se centrava en un col·lectiu en exclusiva. El ministeri fiscal també valorava la possibilitat que es donara intromissió en la intimitat de les persones pertanyents al col·lectiu en haver de revelar la seua identitat i orientació sexual.

Des que l'escrit va arribar a la Mesa s'ha reobert el debat entre els cinc grups que la conformen (PP, PSPV, Ciutadans, Compromís i Unides Podem), sobre si s'ha de tramitar o no la petició de les subvencions atorgades pel Govern valencià a aquests col·lectius. Per a evitar una disputa permanent, els representants han demanat als lletrats de la Cambra que elaboren un informe i determinen si es pot tramitar o no aquesta petició i si vulnera alguna normativa.

En concret, la representant d'Unides Podem en la Mesa, Cristina Cabedo, ha sol·licitat que l'informe entre a considerar si es vulnera la llei d'Igualtat LGTBI valenciana, aprovada el novembre passat per tots els grups excepte el PP, que es va abstindre. Aquesta llei estableix en el seu article 5 que les administracions vetlaran pel dret a la no discriminació i podran actuar d'ofici sense necessitat de rebre denúncia o queixa.

La diputada de Podem demana que l'informe analitze explícitament aquest article, basant-se en l'informe de Fiscalia, així com en els articles del reglament de les Corts sobre admissibilitat i inadmissibilitat de peticions d'informació. Mentrestant, el grup d'extrema dreta ha començat a demanar informació sobre els menors no acompanyats tutelats per la Generalitat, tot vinculant el seu acolliment amb un augment de la delinqüència que els informes oficials no avalen.