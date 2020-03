Les Corts Valencianes cancel·len el període de sessions i tanquen les instal·lacions

El període ordinari de sessions de les Corts Valencianes ha quedat cancel·lat. La Mesa de la Cambra autonòmica en una reunió celebrada online, ha decidit donar per acabat el seu treball ordinari i tancar les instal·lacions. Mentre dure la crisi del coronavirus estarà activa la Diputació Permanent.



"La declaració d'estat d'alarma comporta una important limitació de llibertat de circulació a les persones, dirigida a frenar la transmissió del virus", assenyala la resolució. "D'altra banda, el grau de propagació del virus a la Comunitat Valenciana genera una situació de risc per a la salut dels membres de la Cambra i del personal de les Corts, especialment d'aquelles persones que poden ser qualificades com a personal sensible per la seua especial vulnerabilitat als més greus efectes del sofriment del citat virus. Tot això exigeix l'adopció de mesures complementàries de les ja adoptades per la Mesa de les Corts Valencianes".



"D'això és testimoniatge el fet que fins avui un diputat i una diputada d'un grup parlamentari de les Corts han sigut declarats positius com a portadors del coronavirus (COVID-19) i es troben en règim d'aïllament i tractament mèdic en l'actualitat", afegeix la Mesa del Parlament valencià.



Encara que no decaurà cap de les iniciatives ja presentades, la decisió comporta la suspensió de tots els tràmits parlamentaris i iniciatives, així com el tancament de les instal·lacions, excepte en el cas que siga convocada la Diputació Permanent. De tota manera, es procurarà establir, sempre que siga possible, "els mecanismes tècnics i tecnològics que permeten la realització d'aquestes reunions de forma no presencial", indica la institució que presideix Enric Morera.