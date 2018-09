Un home denunciat per violència masclista mata les seues dues filles de 3 i 6 anys a Castelló

Un home de 48 anys ha matat la matinada d'aquest dimarts a Castelló les seues dues filles de 3 i 6 anys i després d'açò s'ha suïcidat.

Es tractaria d'un assassinat en un nou cas de violència masclista ja que la mare de les menors, separada de l'assassí, havia interposat denúncies per maltractaments. La mare no es trobava en el moment del succés, sobre les 5 de la matinada, ja que no vivia en el mateix domicili.

Des del CICU s'ha informat que la Policia Nacional ha sol·licitat la seua intervenció per a assistir a diversos ferits en els voltants del carrer del Riu Adra de Castelló

Segons informa el CICU, sobre les 6 hores, la Policia Nacional requereix la intervenció sanitària per a assistir a diversos ferits en els voltants del carrer Riu Adra de Castelló, allí una unitat de SVB i un Samu només van poder confirmar la mort de les dues menors i també la d'un "precipitat".

D'altra banda s'hauria traslladat la mare, de 42 anys, i l'àvia, de 75, a un centre hospitalari per a atenció psicològica.