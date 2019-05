Crosses, cadires de rodes i traductores del llenguatge de signes: el repte de la inclusió en la nova legislatura de les Corts Valencianes

La X legislatura de les Corts Valencianes serà la més plural ideològicament i la més inclusiva. El president del parlament, Enric Morera, volgué destacar en el seu discurs de presa de possessió els quatre diputats amb algun grau de diversitat funcional o mobilitat reduïda que estaran presents en l’hemicicle.

“Aquestes Corts compten amb diputades i diputats valents que, malgrat els problemes que poden sorgir a la plena inclusió, han tingut el coratge d’arribar fins ací. Són un exemple de superació. Moltes gràcies pel vostre exemple, per la vostra superació i exemple vital, Laura, Pilar i també Carlos i Silverio”, va enunciar el president parlamentari. Es tracta de Laura Soler, diputada del PSPV amb mobilitat reduïda (necessita cadira de rodes); Pilar Lima, d’Unides Podem-EUPV, primera diputada autonòmica sorda, i Carlos Laguna (PSPV) i Silverio Tena (Compromís), tots dos amb necessitat de crosses per a desplaçar-se.

Malgrat que els informes tècnics asseguren que el valencià és un parlament accessible, la cambra té el repte de demostrar-lo en el dia a dia. En les Corts hi ha per primera vegada una diputada autonòmica amb mobilitat reduïda i una parlamentària amb discapacitat auditiva. Les principals barreres que ha de superar el parlament per a poder garantir el dret dels diputats a exercir la seua faena són les arquitectòniques, perquè puguen accedir als escons.

Per a poder arribar als seients, excepte els que estan en l’última fila, cal baixar per un corredor amb escales, i també per a accedir a la tribuna d’oradors. Els representants amb mobilitat reduïda tindran dificultats si no es resolen. De moment, el president estudia que la tribuna d’oradors no requerisca pujar escalons i que els discursos es facen des del centre de l’hemicicle.

Una altra barrera que les Corts hauran de solucionar és la que afecta la diputada de Podem, Pilar Lima. Aquesta parlamentària ja va tindre problemes en el Senat per a poder comunicar-se en els plens, ja que necessita una intèrpret. Després d’unes quantes setmanes lluitant, va aconseguir que s’habilitara una fórmula per a fer-se escoltar.

“A pesar que tots els informes tècnics dels arquitectes de la Generalitat diuen que les Corts Valencianes són accessibles, hem d’anar més enllà per a fer que la societat també vaja més enllà. Per això els anuncie que lideraré des de la Mesa totes les adaptacions d’accessibilitat a les Corts per a ser un exemple a seguir i referents a tindre en compte”, assegurava el president de la cambra en el seu discurs.

Morera fa un mes que treballa amb els serveis de les Corts per eliminar aquestes barreres. “És un cas en què estan implicats els serveis de la cambra, des dels lletrats, passant per manteniment, i entre les tasques que s’han de fer està el contacte amb parlaments autonòmics que hagen tingut diputats o diputades amb dificultats de mobilitat, com també el Parlament Europeu, per a conéixer com han executat els treballs per a la plena accessibilitat”, va assenyalar en un comunicat.

La cambra compta amb una cadira mecànica per a poder canviar de plantes, situada al costat dels ascensors i fa uns anys es va modificar el sistema de votació perquè es poguera llegir en Braille amb la finalitat que el diputat socialista Ximo González Sospedra poguera treballar amb facilitat. González va ser diputat entre els anys 1999 i 2007 i va habilitar un espai per al seu gos pigall en l’hemicicle. Carlos Laguna també va ser diputat, llavors pel CDS, i torna a un hemicicle que ja coneix.