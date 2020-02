Defensa personal femenina per a lluitar contra la inseguretat de les dones

“La defensa personal desperta les alertes per a evitar el conflicte”. Sobre aquest mantra se secunden Andrés i Javier Mínguez, especialistes en arts marcials i els creadors del centre especialitzat en defensa personal femenina que obrirà les portes al març a la platja de la Patacona, entre València i Alboraia.

Tots dos són entrenadors de judo, boxa i monitors d’entrenament funcional; tenen diversos reconeixements esportius i, a més, Andrés ha desenvolupat projectes d’investigació per a la UNESCO. El tàndem, que gestiona un gimnàs a València, ha decidit fer el salt i crear un centre especialitzat. Els germans entenen la defensa personal com un acte d’empoderament femení, visió que corroboren les seues alumnes. No es tracta, doncs, de ser capaç de colpejar, sinó d’estar alerta i contemplar la possibilitat de l’agressió. Les dones són més susceptibles de ser agredides, lamenta Andrés, per la qual cosa creu que aquesta disciplina s’orienta al fet que una dona puga “neutralitzar situacions de risc a escala física i psicològica”. En altres paraules, evitar el bloqueig quan s’adverteix el perill.

La defensa personal s’ha regulat fa poc com a art marcial, evitant així l’intrusisme laboral, explica l’investigador. Aquest serà el primer centre avalat per la Federació Espanyola de Lluita. Gran part del seu esforç se centra en la prevenció, a ensenyar a “ser conscient del perill, analitzar les variables i saber què cal fer en cas d’agressió”. La idea, assegura, parteix de la inquietud que els veïns del barri li traslladaven sobre la inseguretat de les dones.

Una de les claus, assegura, és l’anticipació. N’hi ha prou de mirar la persona que creus que pot agredir-te. “Els agressors no estan acostumats que els facen front, no busquen aqueix perfil”, explica. L’altra pota implica la preparació física per a dur a terme l’acció, en cas que calga. De nou, es tracta més aviat de tindre la seguretat que dona saber defensar-se que d’haver de fer-ne ús. El gimnàs treballa la part psicològica i personal, a més de la força.

El de la seguretat i l’empoderament és un dels aspectes que més destaquen les alumnes que ja han fet cursos amb aquests monitors. Tatiana i Anaïs van a les classes de boxa i defensa personal del gimnàs, situat en la zona del Mercat d’Abastiments, i ressalten el “respecte” amb què els professors tracten les alumnes. “La primera cosa que expliquen és que el primer punt de la defensa és la prevenció, no esperar a la situació de perill. Et donen eines per a això”, com aprendre a observar l’entorn, identificar un possible agressor o localitzar l’eixida més propera, explica Tatiana.

“S’entrena perquè no siga necessari” fer ús de la força, expliquen ambdues, que aprenen tres aspectes fonamentals: “Ser ràpida, efectiva i eixir corrent”. Es treballen tècniques d’enderrocament i cadenat, més pròpies de les arts marcials, per a casos extrems. “No es tracta de força, es tracta d’habilitat. Hi ha moviments extremadament eficaços”, afig Anaïs.

L’espai, aprofitant l’enclavament de la Patacona, impartirà classes de boxa femenina, aikido per a xiquets, comptarà amb un servei de fisioteràpia i un tatami de 80m². Malgrat estar especialitzat en defensa femenina, serà un espai mixt.