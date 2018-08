El Defensor del Pacient exigeix la destitució dels responsables de l'Hospital de Manises pel "vergonyós" trasllat del jove de 385 quilos de pes

El Defensor del Pacient ha sol·licitat públicament aquest dijous la destitució dels responsables de l'Hospital de Manises (València) pel "vergonyós circ" que van possibilitar amb el trasllat de Teófilo Rodríguez, el jove de 34 anys de 385 quilos que va haver de reingressar en la nit d'aquest dimarts per una nova insuficiència respiratòria hores després d'haver rebut l'alta, i ha lamentat el "sofriment gratuït al pacient i a la seua família".

La presidenta de l'associació del Defensor del Pacient, Carmen Flores, qualifica en un comunicat d`"esperpèntic" i "espectacle de circ" el trasllat de Teófilo amb el consegüent sofriment per a d'ell i la seua família, per la qual cosa ha sol·licitat públicament la destitució immediata dels responsables de l'Hospital de Manises.

Segons el Defensor del Pacient, si ara "miraculosament" ja hi ha solució per a ell, abans també n'hi havia, entre altres haver-li intervingut quan va arribar a 200 quilos. En aquest sentit, l'associació recorda que els pacients amb obesitat mòrbida "aguanten una llista d'espera de 6 anys arribant alguns al suïcidi al no poder suportar la falta de qualitat de vida".

La família de Teo va presentar en la nit d'aquest dimarts una denúncia en el jutjat de guàrdia de València contra l'Hospital de Manises i la Conselleria de Sanitat en considerar que es va posar en "risc" al pacient.

L'hospital ha posat "tots els mitjans"

Per la seua part des de l'Hospital de Manises van assegurar aquest dimecres en un comunicat que s'estan posant "tots els mitjans" per a "garantir la millor atenció sanitària" a Teófilo Rodríguez

El centre sanitari va afirmar que al pacient "se li va donar l'alta hospitalària quan raons estrictament mèdiques així ho aconsellaven" i ha confirmat que des de la nit d'ahir roman ingressat de nou a l'Hospital.

En aqueix sentit van assegurar que des de l'inici del seu tractament, el pacient "està sent atés per un equip multidisciplinari practicant-li totes les proves i cures pertinents, tant al seu domicili com en Atenció Primària i al propi Hospital".

La Conselleria de Sanitat va confirmar aquest dimecres que Teo es quedarà en Observació a l'Hospital de Manises fins que es trobe una solució en la qual "ja s'està treballant".

Sobre aquest tema, fonts d'aquest departament van aclarir que no es va poder traslladar en llitera bariátrica a Teo perquè poden suportar un pes màxim de 318 quilos quan el jove pes 385 quilos. Així, van assegurar que s'ha comprat expressament el llit en el qual està que troba que "a més compta amb una bàscula que ha permés conéixer el seu pes real", que ascendeix a 385 quilos.

En aqueix sentit, van assenyalar que davant "les excepcionals circumstàncies" del pacient i "la falta d'alternativa habitacional adequada on puga rebre el cures necessàries i existisquen unes condicions de confort i intimitat necessàries" s'ha pres la decisió de mantindre'l en observació a l'Hospital de Manises.