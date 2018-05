Deliveroo ofereix "cinc xifres" a un dels seus 'riders' a València acomiadat en la vaga contra les seues condicions laborals

"Més de cinc xifres". Així ha descrit Víctor Sánchez l'oferta que Deliveroo li ha formulat perquè retire la demanda contra el seu acomiadament fa un any, aquest dijous a la porta dels jutjats de València.



L'oferta, que podria situar-se entre els 10.000 i els 15.000 euros, més de 10 vegades el que va suposar la indemnització per acomiadament, ha sigut rebutjada pel treballador, que va demandar a l'empresa de repartiment de menjar a domicili per "repressió sindical" quan al juny de 2017 el va acomiadar per "baix rendiment" just el dia que va participar en la presentació pública de la plataforma "Riders per drets", des de la qual es va convocar la primera vaga en protesta contra la condició de "falsos autònoms" dels repartidors de Deliveroo.

Deliveroo ha puntualitzat que "és aventurat" fer pública una xifra d'una negociació "confidencial" que no ha arribat a concloure. I ha afegit que "mai no ha acomiadat ningú per participar en una protesta" i que el treballador va ser despatxat "un mes abans de la vaga".

Sánchez ha explicat abans d'entrar a la vista en el Jutjat social número 6 de València que "no hi ha possibilitat d'acord". Defensat per Intersindical Valenciana, el treballador ha afegit: "No és una qüestió de diners sinó dels nostres drets i això no es ven ni es pot comprar".

Deliveroo no ha aconseguit en aquest cas, com sí que ho ha aconseguit en uns altres, evitar una sentència en la qual els jutges es pronuncien sobre la reivindicació fonamental dels riders de repartiment i que consisteix a denunciar que són "falsos autònoms", perquè en realitat és l'empresa la que decideix els seus horaris i salaris.

La Inspecció de Treball de València ja va concloure a la fi del 2017 que els treballadors tenen raó, que són irregularment utilitzats com autònoms, i va reclamar a Deliveroo el reintegrament de 160.000 euros en les cotitzacions a la Seguretat Social d'uns 50 dels empleats.

"L'assumpte no sols afecta Deliveroo", ha apuntat Víctor Sánchez, que ha citat el cas d'altres companyies com Glovo. Intersindical Valenciana ha presentat contra aquesta última empresa una iniciativa perquè siga investigada igual com ho ha sigut l'altra aplicació en internet de repartiment de menjar.