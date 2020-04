La fundació opaca d’Abascal va premiar el pare d’Iván Espinosa de los Monteros de la mà d’Esperanza Aguirre

L’entitat presidida per Santiago Abascal, amb uns ingressos opacs d’un milió d’euros en una dècada, va premiar el pare d’Iván Espinosa de los Monteros el 2012, el mateix any en què l’actual portaveu de Vox en el Congrés va ser nomenat vicepresident de la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola (Denaes).

Carlos Espinosa de los Monteros y Bernardo de Quirós, marqués de Valtierra, va rebre de la mà d’Esperanza Aguirre el premi a l’“espanyol exemplar de l’any” de la fundació Denaes. Aquells dies, el pare del portaveu de Vox en el Congrés era vicepresident no executiu del grup Inditex. Aquell mateix any va ser nomenat alt comissionat del Govern per a la Marca Espanya.

El líder de Vox, Santiago Abascal, acompanyat de l'aleshores presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la cinquena edició dels premis "español ejemplar del año". FUNDACIÓN DENAES

El jurat de la cinquena edició dels premis estava compost, entre altres, per Santiago Abascal i va atorgar la distinció a Carlos Espinosa de los Monteros per “assenyalar en veu alta alguns dels problemes més greus d’Espanya”, com el “sistema autonòmic associat al balafiament”. La presidenta de la Comunitat de Madrid llavors, Esperanza Aguirre, va dir durant el lliurament del premi de la fundació ultra: “Hui més que mai es fa necessari reivindicar el patriotisme com a compromís amb els altres ciutadans que comparteixen amb nosaltres la sort de ser espanyols”.

El jurat també va assenyalar que el pare del portaveu de Vox és un “gran defensor” dels “valors tradicionals espanyols” relacionats amb “l’honor, el respecte a la paraula donada i el compliment de les obligacions”.

Uns mesos després de la cerimònia, el 6 de juliol de 2012, el fill del premiat va ser nomenat vicepresident de la fundació Denaes, segons els comptes de l’entitat. Aquell any els ingressos de la fundació ultra van augmentar fins a 129.395,78 euros. Iván Espinosa de los Monteros va romandre en aquest càrrec fins que el van fer cessar el 14 d’octubre de 2014.

Mentre que Iván accedia a la vicepresidència de la fundació, son pare Carlos Espinosa de los Monteros va ser nomenat aquell any pel Govern de Mariano Rajoy alt comissionat per a la Marca Espanya, un lloc en què durant sis anys va gastar 289.428,69 euros, dels quals el 75% es van dedicar als seus viatges i els del seu equip, tal com va informar aquest diari.

A més, Carlos Espinosa de los Monteros va haver de disculpar-se davant la societat catalana pels insults del seu número dos (“Catalans de merda. No es mereixen res”, va tuitar el director adjunt de Marca Espanya). Després del cessament, va ser condecorat pel Govern socialista amb la Gran Creu de l’Orde d’Isabel la Catòlica per la seua tasca al capdavant de la Marca Espanya.