Oltra destina 18 milions a retornar d’ofici a 4.000 dependents abans de cap d’any el “copagament encobert” del PP

L’anomenat “copagament encobert” que va aplicar el PP del 2012 al 2015 en forma de retallades en les prestacions fins que va perdre les eleccions i el va anul·lar el 2016 el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), serà retornat d’ofici per la Generalitat Valenciana a unes 4.000 persones dependents abans que s’acabe l’any. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix la vicepresidenta Mónica Oltra, destinarà a aquesta operació 18,4 milions d’euros, segons els càlculs del departament.

Es tracta d’un assumpte que ha fet que el Síndic de Greuges haja instat repetidament la Conselleria a procedir “de manera urgent” a resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades per persones dependents que han acudit a la institució davant el retard de fins 18 mesos en les respostes.

La devolució es produirà d’ofici a tots els afectats. Una de les primeres decisions del Govern del Pacte del Botànic va ser eliminar el copagament imposat en els centres d’atenció diürna per a persones dependents i amb diversitat funcional, i també posar fi al “copagament encobert” que va suposar l’aplicació d’una ordre d’octubre del 2012 del Consell que presidia Alberto Fabra, del PP, que va retallar dràsticament les prestacions de la dependència.

Segons la Conselleria, “la revisió va permetre el 2016 que 9.649 persones pogueren passar a cobrar el màxim”. Amb el “copagament encobert” s’havien donat casos en què la gent percebia 20 euros per a pagar una residència o un centre de dia, mentre que “ara aquestes persones i les seues famílies poden arribar a percebre fins 833 euros, en el cas dels grans dependents”.

A més de posar fi a aquella situació, el Govern del Botànic es va comprometre a iniciar d’ofici el procediment per a retornar els dos tipus de copagaments: l’encobert i el de centres. “Abans de final d’any s’iniciaran els pagaments a les persones vives que van patir aquell copagament confiscatori”, assenyalen des de la Conselleria. L’estimació és fer pagaments per 18,4 milions d’euros a 4.000 persones aproximadament “abans que acabe l’any”.

El de la devolució del copagament que es va imposar en els centres serà un procés diferent. No es tracta de compensar minoracions en el càlcul de les prestacions el càlcul de les quals és accessible en la base de dades de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, sinó de quantitats que, en molts casos, s’abonaven a centres privats, on es rebia una prestació vinculada al servei i es pagava a l’establiment. “S’estan iniciant els tràmits per a començar la devolució del copagament que es va imposar en centres”, indica el departament de Mónica Oltra, sobre un procediment que és més complex.