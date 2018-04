Echávarri fa efectiva la dimissió com a alcalde d'Alacant

Gabriel Echávarri ja és història. En el matí d'aquest dilluns el regidor socialista ha renunciat a l'acta i ja no és ni alcalde ni regidor. La seua eixida ja havia sigut anunciada per ell mateix setmanes arrere després d'haver cedit a la pressió del seu partit, que l'ha obligat a renunciar.

Echávarri tenia la vara de comandament des de juny del 2015 quan va arribar al poder gràcies a un acord amb Guanyar Alacant i Compromís que es va materialitzar amb l'abstenció de Ciutadans. Però en l'últim any, el seu doble processament per suposadament fraccionar contractes en l'àrea de Comerç i per acomiadar una funcionària interina que va resultar ser cunyada del portaveu del grup municipal del PP, Luis Barcala, l'ha portat a l'abisme polític.

De moment, pren les regnes la regidora d'Urbanisme Eva Montesinos, que ja portava dies exercint de facto com a alcaldessa en funcions. La intenció de la portaveu del grup socialista és precisament reeditar un acord amb Compromís i Guanyar Alacant, aquesta última minvada amb l'eixida al grup de no adscrits de Nerea Belmonte, a qui tracta de convèncer per al vot favorable. Tampoc no descarta que el grup municipal de Ciutadans s'acabe sumant.

Amb l'eixida d'Echávarri, que s'ha produït amb un escrit de dimissió que ha fet arribar un company de confiança, s'inicia el compte arrere perquè Alacant tinga nou inquilí en el despatx d'alcaldia. L'Ajuntament té 10 dies per a convocar un ple municipal que oficialitze la renúncia i uns altres 10 dies per a celebrar un ple d'investidura. En aquesta última cita la dona de confiança de l'alcalde dimissionari Echávarri tractarà d'obtenir com a mínim 15 suports. En cas contrari, la llista més votada, del Partit Popular que encapçala Luis Barcala, tornarà al poder tres anys després.