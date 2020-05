La Diputació de Castelló serà la primera institució espanyola en adherir-se a l’Aliança per a la Recuperació Verda de la UE

La Diputació de Castelló ha aprovat una Declaració Institucional per adherir-se formalment a l’Aliança Europea per a la Recuperació Verda (Green Recovery Alliance).

L’ens provincial s’ha convertit així en la primera institució regional pública a l’Estat espanyol en donar suport a aquest manifest promogut pel comité de Medi Ambient del Parlament Europeu, que sol·licita als governs de la Unió que tinguen en compte criteris per a la sostenibilitat en les estratègies que es duguen a terme per a reconstruir l'economia europea després d'aquest període de recessió provocat per la COVID-19. Ara per ara, el text ha sigut secundat per més de 200 càrrecs públics, personalitats, empreses i entitats del tercer sector de tota la Unió Europea.

Per al diputat provincial de Cicle integral de l’Aigua, Renovables, Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, "Europa ha sigut clara a l'hora de promoure aquest mandat, que precisament diu que ha de ser l'obra pública verda la que reactive l'economia de les nostres comarques, alhora que ens prepara per a enfrontar l'emergència climàtica, una amenaça que mai ha deixat d'estar ací a pesar de l’emergència pel coronavirus". "Ara, cal fer extensible aquesta declaració a tots els municipis per a què quede clar el full de ruta" per a la reactivació de l’ocupació, ha dit.

El text proposat per l’àrea d’Internacionalització i aprovat hui per tots els grups polítics amb representació diu que "és natural que la Diputació de Castelló estiga entre les entitats locals signants d'aquesta Aliança per a la Recuperació Verda, ja que el compromís per la sostenibilitat i la responsabilitat social estan dins dels objectius de la institució".

El pacte verd subratlla que la "lluita contra la pandèmia és la principal prioritat", però afegix que, atés a les conseqüències que tindrà la Covid-19, "Europa ha de donar una resposta econòmica coordinada forta per a superar un colp més dur que el que va suposar la crisi de 2008". Segons el manifest internacional, la via per a donar aqueixa resposta és realitzar "inversions massives" que hauran de "desencadenar un nou model econòmic europeu" que gire al voltant dels "principis ecològics i de protecció de la biodiversitat".