La Diputació de València s'alia amb Generalitat i ajuntaments per a consolidar un turisme intel·ligent i sostenible

La Diputació de València torna un any més a Fitur i ho fa amb una nova imatge per a la seua marca València Turisme i una aposta clara per caminar al costat de la Generalitat i els ajuntaments cap a un turisme intel·ligent de producte i experiències, que vertebre el territori i respecte el medi ambient.

El Patronat Provincial de Turisme, des de juliol sota la batuta del diputat Jordi Mayor, reunix l'oferta comarcal en l'ampli paraigua de Turisme Comunitat Valenciana, l'ens autonòmic que coordina el potencial turístic de les tres províncies i que, com destaquen tant el president de la Diputació, Toni Gaspar, com el mateix Jordi Mayor, “ens obri les portes a la resta d'institucions perquè des de la col·laboració i la suma de projectes arribem més lluny amb les nostres destinacions i productes turístics”.

La Diputació es presenta enguany en el gran aparador turístic de Fira Madrid amb Gandia i Cullera com a destinacions consolidades, i Canet, Oliva i Sagunt com a opcions de platja, oci i patrimoni que compten amb una important infraestructura en allotjament. La resta de municipis presenten les seues propostes i encants en àmbits com les festes, la cultura, la gastronomia i els recursos naturals.

Producte i experiències es fonen en un carrusel de sensacions que el responsable provincial de Turisme resumix amb l'essència de la gestió del Patronat: “tractem d'aprofitar l'auge turístic de València complementant la seua oferta amb els encants i reclams dels municipis de la província, i per a això posarem en marxa programes que faciliten esta connexió i l'impuls del turisme comarcal”.

En esta línia de col·laboració amb la ciutat, Jordi Mayor ha anunciat en Fitur l'aportació que la Diputació farà per a desenvolupar un pla de turisme intel·ligent a València, estrenant així la nova condició de patró de la corporació en l'ens turístic de la capital. En el mateix context s'emmarca la intervenció de la diputada d'Informàtica i Tecnologia, Mentxu Balaguer, encarregada de donar a conéixer la xarxa de ciutats turístiques intel·ligents en la qual treballa el seu departament.

Plans de dinamització amb el Consell

La col·laboració institucional és l'eix sobre el qual descansa el nou model turístic de la Diputació, i en este àmbit s'emmarquen els plans de dinamització i governança de les destinacions turístiques de la Comunitat, que en 2020 arribaran a La Safor, el Camp de Morvedre, coordinat per l'Ajuntament de Sagunt, La Costera i La Canal, La Hoya de Buñol-Chiva, el Camp de Túria i les mancomunitats del Carraixet, a l'Horta Nord, Terra del Vi i la Canal de Navarrés.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat en Fitur, al costat dels presidents de les tres diputacions, estos plans en els quals participen conjuntament el Consell i els ens provincials. A València, el president de la Diputació, Toni Gaspar, ha destacat este treball desenvolupat entre les institucions i les mancomunitats per a “modernitzar, fomentar i consolidar productes turístics millorant la competitivitat, la sostenibilitat i el reequilibri territorial”. Per a Gaspar, “el treball en equip torna a ser la millor eina a l'hora de presentar una oferta turística en la qual tots junts arribem més lluny”.

La sostenibilitat ha sigut, al costat de la col·laboració institucional, el missatge més repetit en esta jornada de les marques i el turisme de la província en Fitur. En paraules del director del Patronat Provincial de Turisme, Evarist Caselles, “el nostre repte, a més de consolidar destinacions i productes, consistix a minimitzar i evitar la maleta de la brutícia que genera el turisme”.

Un turisme dels municipis valencians que compta en Fitur amb un espai destacat per a la gastronomia, amb la inclusió de la iniciativa del Patronat ‘Del tros al plat’ en la nova marca autonòmica ‘L’Exquisit mediterrani’, presentada pel president de la Generalitat, Ximo Puig. I també identitat pròpia per a productes festius com la Tomatina de Buñol, que celebra el seu 75 aniversari; esportius com el Cotif de L'Alcúdia, el torneig internacional per excel·lència de futbol sub-20; i patrimonials com la Xàtiva dels Borgia.

Una imatge per a unir

L'oferta turística de la Diputació es presenta en Fitur amb una nova imatge per a València Turisme, un treball del dissenyador valencià Pepe Gimeno que aporta versatilitat a la marca per a adaptar-se a qualsevol suport i consolida l'aposta del Patronat Provincial per un turisme sostenible basat en la col·laboració amb la resta d'institucions.

Tant el president de la Diputació, Toni Gaspar, com el responsable de Turisme, Jordi Mayor, coincidixen que l'essència d'esta nova marca és la suma d'esforços i la coherència gràfica, la qual cosa explica més detalladament el creador, Pepe Gimeno: “el concepte fonamental d'este logo és que es parla amb els logos de la Generalitat i l'Ajuntament, manté el concepte territorial amb el mig arc que representa la província, un ens intermedi entre la ciutat i la Comunitat, i incorpora una àmplia gamma de colors i formats per a donar resposta a suports com el 3D, les xarxes o els estampats virtuals”.