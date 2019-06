La majoria d’Ábalos en la Diputació de València posa en risc que Toni Gaspar repetisca com a president com vol Puig

Totes les cartes estan damunt la taula i moltes jugades acaben amb Toni Gaspar, president actual de la Diputació de València i alcalde de Faura, fora de la màxima representació provincial. La llista dels candidats designats per a cobrir els 13 llocs de diputat provincial per part de la direcció de València deixa una majoria clara per als afins a José Luis Ábalos, secretari d’Organització del PSOE: nou davant dels quatre que sumen els pròxims a Ximo Puig, secretari general del PSPV.

Correspondrà per tant a la direcció provincial i a la majoria d’afins a Ábalos designar el president o la presidenta de la Diputació de València. I no té per què ser Toni Gaspar, expliquen fonts de l’entorn del també ministre de Foment. De moment, la direcció provincial del PSPV liderada per Mercedes Caballero i Ferraz esperen la configuració del futur Consell per veure la sensibilitat que el secretari general Ximo Puig té amb els seus afins, que en les Corts ha sigut nul·la i els ha deixat fora de tota responsabilitat.

De moment, des de la direcció provincial no plantegen alternativa, però no garanteixen ni molt menys que Gaspar continue si la política de Puig continua sent de “pa i aigua” per a les diferents sensibilitats del partit. Plantegen en la direcció provincial que si Puig té tant d’interés a reforçar la figura de Gaspar que el nomene conseller o secretari autonòmic. D’aquesta manera entraria Luisa Salvador, alcaldessa del Puig, qui tindria moltes possibilitats de convertir-se en presidenta de la Diputació de València, la primera dona en tota la seua història.

Caballero va presentar divendres la llista amb els noms per partit judicial que seran diputats provincials. Entre els elegits, a més de l’actual president i alcalde de Faura, Toni Gaspar, hi ha altres alcaldes que van obtindre majories absolutes el 26M com el de Cullera (Jordi Mayor) o el de Mislata (Carlos Fernández Bielsa).

Caballero ha proposat pel partit judicial de València Rafa García (alcalde de Burjassot), Pilar Molina (regidora de Manises), Amparo Orts (alcaldessa de Montcada), Carlos Fernández Bielsa (alcalde de Mislata), Empar Folgado (regidora d’Aldaia) i Andrés Campos (regidor de Torrent), han detallat els socialistes en un comunicat.

Pel partit judicial de Xàtiva, l’escó és per a Pilar Sarrión (alcaldessa d’Anna); a Sagunt, Toni Gaspar (alcalde de Faura); pel de Llíria, Ramiro Rivera (alcalde de Titagües) i per Alzira, Andreu Salom (alcalde de l’Alcúdia). En el partit judicial de Requena, la diputada serà Isabel García (regidora de Requena); en el de Sueca, Jordi Mayor (alcalde de Cullera) i en el de Gandia, Vicent Mascarell (regidor de Gandia).

Algunes comarques han amenaçat de no complir aquest mandat de la direcció provincial i no proposar en la junta electoral els noms de la llista i plantejar els seus propis. Des de Ferraz responen que, en cas de no complir la proposta de la direcció provincial, “pot haver-hi expedients”. I recorden: “La lleialtat al partit està per davant de tot. Ábalos va haver d’abstindre’s en el Congrés per a fer Mariano Rajoy president del Govern amb amenaces d’expulsió”, recorden. La sacrosanta disciplina de partit.