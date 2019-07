La Diputació de València arranca el període de risc màxim d’incendis amb 50 llocs de brigadista sense cobrir i equips minvats

Divalterra, l’empresa pública de la Diputació de València que gestiona les brigades forestals, té en l’actualitat mig centenar de llocs de treball sense cobrir quan acaba de començar l’època de més risc d’incendis i encara amb el macrosinistre de Llutxent en la memòria. L’any passat, aquest problema de falta de personal davant el foc que va afectar la comarca de la Safor va provocar que de les 18 brigades de Divalterra que havien d’haver acudit a ajudar en l’extinció de l’incendi, només n’hi van acudir huit, alguna de les quals fins i tot minvada en efectius.

Aqueix minvament d’efectius és el que també denuncia el sindicat CGT, que assegura que hi ha nombroses brigades en què, en compte de cinc brigadistes, n’hi ha un o dos, amb el risc corresponent que això suposa per als integrants en cas d’incendi. Aquesta central sindical assegura que les places vacants són més d’un centenar i denuncia que l’empresa té una borsa d’ocupació en què es van seleccionar 200 brigadistes tancada des de l’any passat abans d’estiu.

En l’empresa Divalterra –antiga Imelsa- reconeixen que tenen més de mig centenar de places per cobrir en plena època estival, en què hi ha risc màxim d’incendis. Això sí, consideren que la situació és normal, perquè de 112 brigades, 75 estan completes i en funcionament i en 25 més només falta un membre. En 12, afigen, és on hi ha dues vacants o més.

Les mateixes fonts de l’empresa expliquen que a mitjan mes de juliol s’incorporaran dotze brigadistes i s’iniciarà el procés per a incorporar-ne 40 més, encara que en aquest últim cas els efectius tardaran mesos a estar preparats i no serviran per a la campanya estival.

Des de CGT critiquen la política actual de l’empresa pública en matèria de personal, perquè ha deixat nombrosos equips minvats. “Una brigada amb un membre, dos o tres no pot actuar de manera efectiva i en cas de risc es juguen la integritat física”, expliquen. A més, lamenten que després d’haver fet una borsa d’ocupació amb 200 seleccionats continue tancada. “La gent està a casa esperant que la criden”, denuncien.

Des del sindicat també denuncien que l’empresa està permetent un envelliment de la plantilla i té bloquejades prejubilacions de treballadors amb 63 anys. Per això, des de CGT exigeixen als responsables de la Diputació de València que destituïsquen Vicente Domingo, responsable de Recursos Humans de Divalterra.