Camí al buidatge de les diputacions: Puig i Gaspar acorden una comissió bilateral per a transferir competències

El president de la Generalitat i el president de la Diputació de València han acordat aquest dimarts iniciar el camí del buidatge de les competències de les corporacions provincials. Ximo Puig i Toni Gaspar s'han reunit per a crear una comissió bilateral per a "debatre i avançar" en l'eliminació de les duplicitats entre ambdues administracions i fer la transició pressupostària.

Durant l'última sessió de control el president Puig va demanar que el debat fóra "assossegat" i es va mostrar disposat a treballar amb els grups parlamentaris per a aconseguir la millor solució possible. La discussió, va dir, ha de cercar parlar de millora de l'eficiència i de com ser més útils als ciutadans, i no tractar d'"un problema identitari de disputa entre valencians", en resposta a Podem, que ha plantejat una llei per a ordenar el buidatge de competències d'aquestes institucions.

Una setmana després d'aquelles paraules i unes quantes des que els morats estrenyeren amb aquesta qüestió en el debat de política general, la Generalitat pren la davantera i anuncia al costat de Gaspar sengles comissions que acceleren el procés. La primera estudiarà el traspàs de competències dins de l'"àmbit de les quals l'Estatut determina per a l'administració autonòmica" i la segona treballarà per a determinar el pressupost que cadascuna de les parts destina a diferents accions. Aquesta última acció ja s'ha dut a terme en alguns plans com el de manteniment d'escoles, en el qual ambdues institucions col·laboraven en la reparació de col·legis i instituts.

Gaspar ha seguit la línia de Puig, defensant que les institucions es deuen als ciutadans i per això necessiten coordinar-se.

"Ho hem fet d'una manera fins ara i ara fem un pas més i per això constituïm les dues comissions" anunciades, ha asseverat.

Quant a la comissió bilateral ha agregat que encara que en aquest mandat s'ha treballat per a fer possible la transferència des de la corporació provincial de competències "que puga fer en un moment determinat la Generalitat" s'ha d'"avançar més" i donar pas als "tècnics", perquè siguen ells "els que vagen posant la lletra menuda" en aquest procés.