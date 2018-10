Diputats del PSPV exhibeixen la seua reunió amb el torero Cayetano Rivera i Compromís el rep “per cortesia”

El torero Cayetano Ribera i el ramader Victorino Martín han visitat dilluns les Corts Valencianes de la mà de la Fundación Toro de Lidia, amb motiu del Dia de la Tauromàquia que se celebra dimarts coincidint amb la festivitat del 9 d’Octubre.

Tots ells s’han reunit amb membres dels grups del PP i de Ciutadans, cosa que no crida l’atenció tenint en compte que tots dos partits fan de la defensa de la tauromàquia una de les seues banderes.

Sorprén més la reunió que han mantingut amb la diputada de Compromís Teresa García, tenint en compte que un dels partits que integren la coalició són els ecologistes Verds-Equo i que en la formació hi ha un sector important contrari a la tauromàquia. Des de la formació asseguren que s’ha rebut la comitiva “per cortesia”.

Hui hem tingut una reunió a les Corts diputats i alcaldes de pobles taurins del pspv amb gent del món del bou. Cayetano Ribera i Vitorino Martín han estat presents. Un privilegi tenir-los tan aprop. — Marta Trenzano (@martatrenzano) 8 de octubre de 2018

En el cas del PSPV, el ‘ lobby taurí’ dels socialistes ha exhibit per les xarxes socials la trobada. Per exemple, l’alcaldessa d’Algemesí i secretària d’infraestructures, Marta Trenzano, ha afirmat que la trobada amb Rivera, Martín i la fundació ha sigut “un privilegi”.

Podem ha sigut l’únic grup que no s’ha reunit amb l’organització, amb el torero i amb el ramader.

En aquestes trobades, els membres de la fundació han traslladat als diferents grups de les Corts Valencianes el seu posicionament respecte del bou de lídia.

El tema de la tauromàquia ha sigut focus de polèmica entre els partits que sostenen el Govern d’esquerres en la Generalitat i en la Diputació de València.

L’última va tindre lloc a compte de la recuperació per part del PSPV dels guardons ‘Va de Bous’, instaurats pel Consell del PP d’Alberto Fabra en plena guerra pels senyals d’identitat.

La restauració d’aquests guardons va ser molt criticada per Compromís, que va demanar als socialistes explicacions. La diputada valencianista Mireia Mollà va mostrar la seua discrepància a través de les xarxes socials i va criticar que la iniciativa “no forma part de l’acord de govern ni de la nostra cultura política”.

També va haver-hi tensió entre els grups municipals de Compromís i PSPV a l’Ajuntament de València després d’anunciar l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, la prohibició del bou embolat a les pedanies de València.

De fet, el regidor del PSPV i reconegut taurí, Ramón Vilar, que ha estat també present en la reunió de dilluns en la seu parlamentària, es va mostrar “radicalment en contra” i va assegurar que es tractava d’un primer pas per a portar avant per part de Compromís “un programa encobert que aspira a tancar la Plaça de Bous de València, tal com s’ha fet a Barcelona”.