Un delegat sindical demanda Divalterra per amagar-li informació i li reclama 1.000 euros pels “trastorns” generats per l’opacitat

Arsenio Vergara, delegat sindical d’USO en Divalterra, s’ha cansat de no rebre informació sobre l’empresa i els seus treballadors, i ha decidit passar a l’acció. El sindicalista ha demandat l’empresa de la Diputació de València que gestiona els brigadistes davant d’un jutjat social. L’acte de conciliació se celebrarà el 20 de juliol que ve per una possible vulneració dels drets fonamentals, en concret el de llibertat sindical.

En la demanda, el delegat sindical, que també acusa el comité d’empresa de no haver-lo ajudat, reclama que es condemne Divalterra a facilitar tota la informació i la documentació que es recull en l’art. 64 de l’ET de manera certa, puntual i verídica, “perquè d’aquesta manera no es continue transgredint el dret com a membre del comité d’empresa i delegat sindical, perquè amb aquesta transgressió s’ataca també el dret de tots els treballadors que van donar el vot a la candidatura del demandant, a més del dret de tots els afiliats a la seua secció sindical”.

En aquest sentit, Vergara també reclama a l’empresa pública 1.000 euros “en concepte d’indemnització pels trastorns i les despeses generats per la falta de lliurament de la informació i la documentació ressenyada ja des de l’any 2018, perquè s’ha vist obligat moltes vegades a recórrer a la Inspecció de Treball, parlar amb l’inspector actuant i altres actuacions”.

El demandant ha recorregut a la Inspecció de Treball perquè se li facilite la informació i la documentació per l’empresa; així i tot, assenyala que “l’actitud habitual de l’empresa és l’omissió total i completa de qualsevol lliurament d’informació o documentació”. “Aquesta resposta empresarial no s’ajusta a dret perquè atempta i limita el dret de llibertat sindical del demandant, ja que no es pot fer l’activitat sindical inherent al seu càrrec sense tota la informació que l’empresa ha de facilitar per ordre legal”, apunta.