L'empleat que va denunciar les "col·locacions" del cas Alqueria va entrar a dit en Divalterra amb el 'ionqui dels diners'

El jutjat d'Instrucció que investiga el cas Alqueria, que va acabar amb la detenció de cinc persones i l'expresident de la Diputació de València Jorge Rodríguez, ha reiniciat la instrucció que segueix baix secret de sumari. La denúncia inicial d'un treballador de l'empresa pública Divalterra que va precipitar la posterior denúncia del fiscal en el jutjat assenyalava la contractació per "recomanació" de set alts càrrecs de PSPV i Compromís i les amenaces i coaccions que hauria patit per part de Rodríguez i el seu entorn per a "legalitzar" aquestes contractacions en un consell d'administració de novembre de 2016.

L'empleat que va presentar aquesta denúncia per nepotisme i falta de competència en l'accés als llocs directius va entrar en l'empresa al setembre de 2013 a dit quan era gerent Marcos Benavent, l'autodenominat ionqui dels diners. El seu accés, com el de tots els llocs que van accedir a l'empresa pública Divalterra entre 2007 i 2014, van ser irregulars, com va concloure la Intervenció General de l'Estat en un informe pericial present en el sumari del cas Taula -que investiga el saqueig de l'anterior Imelsa en l'etapa del PP- i al qual ha tingut accés eldiario.es.

En el cas del denunciant del cas Alqueria, que en parlar amb aquest periòdic fa diversos mesos es va negar a explicar la denúncia en estar la causa sota secret de sumari, el seu accés a l'empresa com a tècnic jurídic en 2013 ni va tenir prova de coneixements ni test psico-tècnic ni una valoració de mèrits. Aquest empleat, que gaudeix d'un important estatus en l'actualitat, va ser seleccionat amb una sola entrevista entre vint aspirants, segons l'informe de la Intervenció. És a dir, va accedir d'una manera totalment discrecional quan Marcos Benavent controlava l'empresa.

Però no va ser l'únic benefici que va rebre del "ionqui dels diners", ja que en 2014 va rebre un plus de productivitat de 6.129 euros. Aquest pagament, que també van cobrar Benavent i altres alts càrrecs de la saquejada Imelsa, està sent investigat en el cas Taula després del peritatge d'Intervenció de l'Estat. Com va explicar eldiario.es fa dos mesos, aquest empleat va ser un d'aquells el sou dels quals va ser ocultat als responsables d'administració. Un fet més que certifica el bon tracte que va rebre el cervell del cas Taula.

L'actual govern d'esquerres ha mantingut a aquest jurista en llocs de responsabilitat i amb retribucions especials fins a la seua ruptura amb Rodríguez i el seu equip als quals, a més de denunciar per col·locar alts càrrecs, també acusa de coaccions i amenaces, presumptes delictes que no s'estan investigant en una causa que encara és secreta. Crida l'atenció que aquest empleat realitzara una denúncia per les contractacions i que el seu mateix accés també haja sigut ratllat d'irregular per la Intervenció en el cas Taula.