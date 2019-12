El gerent de Divalterra apuja el sou als seus antics subordinats en oficines, mentre la nòmina dels més de 500 brigadistes continua congelada

El Consell d’Administració, a proposta d’Antonio Mas, va aprovar una pujada de 5.091 euros anuals als treballadors del Servei d’Informació Territorial de l’empresa pública de la Diputació de València, on era cap abans d’ascendir a gerent Divalterra obrirà una borsa nova per a 47 llocs indefinits de brigadistes forestals, amb què dona per tancada la que va habilitar l’any 2017 Als nous caps d’àrea dels efectius antiincendis també els ha apujat el sou amb una reclassificació de llocs: 10.389 euros a l’any més