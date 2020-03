Dues morts amb coronavirus en set hores i 31 nous casos positius eleven a 148 els valencians infectats

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha comunicat en una roda de premsa convocada d'urgència la defunció de dues persones amb coronavirus, un home a Alacant i una dona a València. Són la segona i tercera víctima després del mort a l'hospital Arnau de Vilanova el 13 de febrer després de tornar d'un viatge a Nepal. Les dues persones mortes patien patologies prèvies i eren majors de 75 anys.

La Comunitat Valenciana també ha registrat un augment de 31 casos positius per coronavirus en les últimes set hores. 20 dels casos nous s'han donat a la província de València, tots en una residència, 10 a Alacant i un a Castelló, amb el que el nombre de casos actius es troba en 148. En el dia de hui ja han donat positiu 52 persones.

La dona morta tenia 90 anys i ha contret el virus en la residència de Torrent. És l'única resident que es trobava ingressada. En aquest centre hi ha 49 casos actius de coronavirus.

Nou facultatius infectats en el General d'Alacant

A l'hospital provincial d'Alacant s'ha confirmat un brot que ha afectat nou facultatius. Un d'ells es troba hospitalitzat amb pneumònia. I s'ha conegut un nou cas a l'hospital General de Castelló.

105 casos actius són a la província de València, cinc a la Castelló i 42 en la d'Alacant. De tots aquests casos dos revisten gravetat.

La Consellera de Sanitat s'ha reunit aquesta vesprada amb els representants d'una vintena de centres privats per a explicar el decret aprovat pel Govern valencià i que permet la seua 'nacionalització' per a ajudar en la crisi provocada per la propagació del coronavirus.