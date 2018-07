EUPV presenta Rosa Pérez per a presidir la Diputació de València després de la marxa de Rodríguez i exigeix el tancament de Divalterra

L'equip de Govern de la Diputació de València es reuneix aquest dimarts per a abordar la successió de Jorge Rodríguez en la presidència de la Diputació de València després de la seua dimissió per l'Operació Alqueria. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar la passada setmana que el seu successor seria el diputat provincial socialista Toni Gaspar, encara que no es va consultar amb els altres membres del pacte provincial, Compromís, EUPV i València en Comú. Així que caldrà negociar i alguns partits preveuen que no serà fàcil.

Esquerra Unida presentarà a la seua diputada provincial Rosa Pérez com a candidata a la presidència de la Diputació de Valencian amb la intenció de recaptar els suports dels seus actuals socis. En la formació d'esquerres, que ha reivindicat la seua posició de lluita contra la corrupció, consideren que Pérez és l'única candidata que dissiparia qualsevol dubte després de la detenció de sis persones -militants i càrrecs públics de Compromís i PSPV- per presumptament col·locar a set alts càrrecs en l'empresa pública Divalterra.

Al principi, la candidatura de Pérez podria comptar amb el suport de València en Comú, però serà difícil que socialistes i la coalició la secunden.

D'aquesta manera, la diputada d'EUPV condiciona el seu suport a Toni Gaspar al fet que es comence el procés de tancament de Divalterra. Cal recordar que Pérez es va negar a signar els comptes de l'antiga Imelsa el 2016 i 2017 per la seua desconfiança amb la cogerent de Compromís Agustina Brines, detinguda i ara imputada.

A més, segons ha pogut saber eldiario.es, EUPV també demanarà que "s'alcen les estores" en l'empresa mixta de la Diputació de València Egevasa i que s'inicie el procés de buidatge de contingut de l'ens provincial en considerar-lo "poc democràtic".