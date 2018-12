Eduardo Zaplana passarà el Nadal a l'hospital La Fe de València mentre compleix set mesos a la presó

L'expresident de la Generalitat i exministre Eduardo Zaplana segueix ingressat a l'hospital La Fe de València per seté dia consecutiu i allí passarà com a mínim el Nadal després de les complicacions en el seu estat de salut per la leucèmia que pateix, segons han confirmat a EFE fonts sanitàries.

Aquest dilluns es compleixen set mesos de l'ordre d'ingrés a la presó incondicional i sense fiança en la presó de Picassent de Zaplana per part de la titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de València arran del cas Erial, on figura com imputat per la seua presumpta implicació en delictes de suborn, blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.

La seua dona, Rosa Barceló -també investigada en aquesta causa el sumari de la qual segueix declarat secret-, ha remés una carta de Zaplana en la qual aquest proclama la seua innocència, nega haver cobrat cap comissió i assegura que és “impossible” que s'escapolisca perquè la seua intenció és demostrar que no ha comés cap delicte i salvar el seu honor.

El també expresident del PPCV i exdirectiu de Telefónica, de 62 anys, es troba aïllat en el citat hospital, tant per la seua condició de detingut com per la seua situació sanitària, per la qual cosa els seus familiars no poden visitar-lo.

L'expolític popular està sent tractat perquè la deterioració que pateix, com a conseqüència d'una leucèmia, no siga “irreversible”, segons expliquen a EFE fonts de la seua defensa.

Cada quinze dies sol acudir des de la presó a l'hospital per a realitzar-se diferents proves mèdiques i rebre tractament per la leucèmia que pateix des de 2015, quan es va sotmetre a un trasplantament de medul·la.

No obstant això, recentment ha experimentat una deterioració física que ha “alarmat” tant als metges de Picassent com als de la Fe, que han emés sengles informes “prou coincidents”, segons fonts del seu defensa, i que ha propiciat el seu ingrés hospitalari.

Precisament aquest dilluns, El Periódico de Aquí, ha publicat l'últim informe remés al citat Jutjat per part del cap d'Hematologia de la Fe on adverteix del risc “potencialment mortal” que corre Zaplana amb els símptomes que presenta arran de l'empitjorament de la seua salut dels últims mesos.

La malaltia d'empelt contra l'hoste (EICH) que pateix com trasplantat per la leucèmia, juntament amb “les seqüeles de problemes previs, pulmonars i cardiovasculars fonamentalment, que ha presentat; els medicaments que està obligat a prendre i la greu situació d'immunodeficiència que presenta converteixen a Eduardo Zaplana en una bomba de rellotgeria, podent sobrevindre-li la mort de forma sobtada i inesperada“, afig l'informe que cita aqueix mitjà.

Els advocats han presentat ja, almenys, quatre recursos -tots ells rebutjats- per a demanar la seua posada en llibertat o l'arrest domiciliari al·legant una “deterioració acusada” de l'estat de salut de l'exministre.

Arran d'un tuit del Partit Popular, el dijous de la setmana passada es van succeir en les xarxes socials les peticions de “humanitat” -procedents de dirigents polítics de diferents signe- perquè l'expresident siga tractat de la seua malaltia en un hospital i no en la presó.

A més de Zaplana, compleixen també set mesos a la presó provisional l'advocat i assessor fiscal Francisco Grau i l'exdirectiu del parc temàtic Terra Mítica Joaquín Barceló, als qui recorda en la seua carta remesa aquest diumenge.

En la causa figuren com investigats l'exdirector general de la Policia i expresident de les Corts Juan Cotino, la dona de Zaplana, Rosa Barceló, i la secretària personal de l'expresident, Mitsuko Henríquez.