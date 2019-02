805.000 dels 927.000 euros pagats per Educació i Cultura en costes judicials aquesta legislatura són de casos heretats del PP

"En concepte de costes han sigut abonats al voltant de 920.000 euros, el 85% dels quals derivats de procediments iniciats en l'anterior legislatura o contra decisions adoptades per l'anterior govern". La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que dirigeix Vicent Marzà, respon així a una pregunta parlamentària de la diputada de Ciutadans Mercedes Ventura sobre les costes judicials pagades pel departament aquesta legislatura.

En concret, són 805.095 de 927.579 euros els que corresponen a costes derivades de casos que el Consell del Pacte del Botànic va heretar del PP en matèria educativa, cultural o esportiva. Del total, segons la resposta parlamentària, 683.513 euros (un 73,6% del desemborsat) corresponen a procediments iniciats en la vuitena legislatura autonòmica i 234.176 euros (26,4%) en la novena legislatura, que està acabant. No obstant això, d'aqueixa segona xifra, i encara que s'iniciaren ja en la novena legislatura, 121.582 euros són conseqüència de decisions adoptades per l'anterior govern del PP.

Una bona part de les costes judicials, uns 260.000 euros, es refereixen a l'administració del personal docent i són conseqüència, per exemple, de la reclamació de sexennis per part dels professors interins, "sexennis que ja cobren gràcies al decret adoptat per aquest govern, que regula els complements retributius", assenyala la conselleria en la seua resposta. Unes altres corresponen a "reclamacions derivades de l'anul·lació per part del TSJ de l'acord de 3 d'abril de 2013, mitjançant el qual l'anterior administració educativa va modificar el sistema de baremació de les bosses, sense respectar els acords sindicals precedents i deixant a 1.400 professors sense treball, entre altres", afegeix el departament de Marzà.

Les costes judicials també afecten les àrees de cultura i esport i la conselleria avalua en 115.000 euros les "derivades d'expedients de reclamació d'impagaments de certificació d'obra o d'interessos de demora en obres de rehabilitació o adequació de patrimoni i d'infraestructures culturals i esportives, per part dels anteriors responsables".

La denegació als diputats de documentació que havien sol·licitat i que va portar a condemnes per vulneració de drets fonamentals en l'anterior legislatura ha suposat el pagament durant aquest mandat de 14.000 euros, segons indica la conselleria en la resposta a la diputada de Ciutadans.

La casuística és variada, indiquen des del departament a eldiario.es. Entre les costes pagades hi ha casos com el dels impagaments a l'empresa de seguretat encarregada del Museu de Belles Arts de València o quantitats que es deriven de procediments d'acomiadament. En total, 805.000 euros, dels 927.000 pagats, són imputables a l'herència rebuda del PP.