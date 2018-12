Educació aposta per la innovació: Conselleria convoca un concurs per a crear noves aules "per al segle XXI"

La Conselleria d'Educació projecta el llançament d'un programa pilot amb un concurs d'arquitectura que tindrà com a objectiu crear noves aules en centres educatius que s'adapten a metodologies d'ensenyament "innovadores" i pròpies "del segle XXI".

Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, que ha emmarcat aquesta iniciativa en la voluntat del seu departament d'aprofundir en l'"impuls a la innovació educativa" que s'ha desenvolupat durant la legislatura i que està comptant amb un "gran acolliment per part dels professionals".

La idea és posar en marxa experiències pilot a través d'un concurs en el qual participen equips de tècnics en arquitectura però també de pedagogs "perquè els espais educatius responguen a les necessitats dels xiquets amb metodologies que tenim clar que han de ser actives", ha detallat.

El titular d'Educació ha apuntat que ja s'estan provant alguns projectes en aquesta direcció en centres educatius a la província d'Alacant amb "un espai totalment diferent, aules més grans, tirant parets, amb diferents espais per a la investigació i el treball col·laboratiu i la presència de més d'un professor per aula".

"Els espais -ha prosseguit- també eduquen i no poden continuar reproduint l'escola del segle XIX o XX. Volem espais del segle XXI", ha insistit.

El pla està pensat tant per a infraestructures de nova construcció com per a anar reformant aquells col·legis i instituts que treballen una nova metodologia i necessiten un altre tipus d'espais per a portar-les a la pràctica.

Partida en els pressupostos

Marzà ha afegit que s'ha inclòs ja una partida per al futur concurs en els pressupostos de la Generalitat per a 2019 en el capítol d'inversions. Sobre si la convocatòria estarà llesta abans de les pròximes eleccions autonòmiques, ha assenyalat que no estarà tancat però la idea estarà "llançada".

"Planifiquem a llarg termini; si pensara en les pròximes eleccions no faria això: espere que la iniciativa servisca per a qui siga que estiga ací (en la Conselleria), que estic segur que serà del Botànic", ha confiat.

De moment, l'administració està contactant amb diversos experts perquè siguen ells els que marquen les condicions del concurs, ja que és una cosa nova", ha asseverat.