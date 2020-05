“Efectiu Alfonso”: Rus va pagar als seus jugadors de l’Olímpic de Xàtiva amb 100.000 euros en negre d’origen desconegut

Quan la Guàrdia Civil va registrar l’Olímpic de Xàtiva de l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus, la documentació comptable de la seua presidència al capdavant del club de futbol no estava. L’única cosa que van trobar va ser uns rebuts “en concepte de dietes i desplaçaments, segons contracte” signats pels seus jugadors.

Tots aquests “pagaments en efectiu a jugadors o persones vinculades laboralment” al club “aparentment en concepte de nòmines” corresponen a la temporada 2011, quan l’Olímpic de Xàtiva jugava en segona B. En total, aquests pagaments d’origen desconegut, segons l’UCO, ascendeixen a 99.087 euros.

La peça separada sobre el finançament de l’Olímpic de Xàtiva amb presumptes comissions d’empreses contractistes de les institucions públiques que presidia Rus ha revelat que l’arribada de l’expolític del Partit Popular a la presidència del club va suposar un augment dels ingressos per publicitat del 860%, tal com va informar eldiario.es.

Els investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil van localitzar uns quants documents sobre aquests pagaments amb l’anotació manuscrita “efectiu Alfonso”, segons l’últim informe incorporat al sumari del cas Taula.

En un altre document sobre la prima per l’ascens a segona B, signat per l’entrenador del club d’aquella temporada, es llig: “D’aquest import, hui se li han pagat 1.000 €, els 4.000 restants, li’ls va donar Alfonso”.

Nota manuscrita intervinguda per la Guàrdia Civil. Sumari Cas Taula

La Guàrdia Civil analitza en el seu informe els moviments bancaris dels dos comptes que tenia el club i en què estaven autoritzats el president Alfonso Rus i el tresorer Enrique Alba Cuenca, que, al seu torn, era tresorer del PP de Xàtiva. Els comptes ingressaven els imports per abonaments, passes i venda d’entrades en taquilla del modest club.

No obstant això, els pagaments als jugadors no eixien d’aquests comptes. “No s’han localitzat moviments –retirades d’efectiu o compensació de xecs– que pels imports –ni unitàriament ni de manera conjunta– pogueren correspondre’s amb els principals pagaments en efectiu” als jugadors i a l’entrenador de l’Olímpic de Xàtiva, assenyala l’UCO. “No s’han localitzat retirades de fons, ni tan sols per imports menors, en dates precedents als pagaments”, afig l’informe.

Els investigadors apuntalen així els indicis del presumpte finançament il·legal del club amb fons que recaptava l’autodenominat ionqui dels diners per ordre de Rus, segons va declarar el penedit Marcos Benavent davant la Guàrdia Civil. “No s’observen retirades que pogueren correspondre’s amb els aproximadament 100.000 euros abonats en efectiu, i se’n desconeix l’origen”, conclou l’UCO.