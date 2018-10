Els tres partits del Botànic pacten els pressupostos del 2019 que “indiquen el camí per a la pròxima legislatura”

Els tres partits del Botànic han tancat aquest dimarts un acord per a presentar conjuntament els pressupostos de la Generalitat del 2019. La idea dels dirigents del PSPV, Compromís i Podem era imitar l’acord Sánchez-Iglesias, en clau valenciana, aconseguint així una imatge d’estabilitat i pau institucional per a l’últim tram de la legislatura.

En un acte bastant emotiu per als polítics, entre abraçades i aplaudiments al Palau, Ximo Puig, Mónica Oltra i Antonio Estañ han signat un acord de 66 punts per a desenvolupar els pròxims mesos. A imatge del pacte estatal, el logo de Podemos figura al costat del de la Generalitat en la capçalera de cada full. Estañ aconsegueix així recuperar una part del protagonisme perdut en els últims mesos i la seua segona foto amb Puig i Oltra, en un ambient més amable que la de l’any passat, quan Podem va aconseguir, pràcticament a última hora, el compromís que esperava dels dirigents del Consell per a donar el ‘sí’ als pressupostos del 2018, quan la tensió se centrava en la taxa turística.

L’acord de l’avantprojecte rubricat aquest dimarts i que s’aprovarà dimecres en el ple del Consell també beneficia l’executiu autonòmic, ja que dona per assegurat que els comptes per al final de la legislatura eixiran avant amb el suport de tres partits. Tots tenen alguna cosa a guanyar i saben que es necessiten junts. “Són els pressupostos que assenten les bases de la pròxima legislatura”, explicaven els dirigents.

Les formacions coincideixen marcant el rumb de la campanya electoral: qualifiquen l’executiu de “divers”, “responsable”, que sap entendre’s, que ha tret cada any els pressupostos dins del termini i en la forma escaient, un Govern “estable, dins de la pluralitat”, davant del caos que alguns vaticinaven.

Si bé el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, no ha volgut avançar massa detalls, les xifres apunten que la Conselleria d’Habitatge serà la que més cresca en pressupost, amb un pessic de 41 milions d’euros que els morats han arrancat a Maria José Salvador, així com el compromís de fer un cens d’habitatge públic, un aspecte a què, diuen, la Conselleria era reticent. La xifra va destinada a la compra d’habitatge públic, frenar la bambolla del lloguer i fomentar un “lloguer solidari”, ha puntualitzat el síndic.

Estañ també compta com a èxit els 50 milions d’euros que es destinaran a garantir les escoles gratuïtes de 0 a 3 anys, una mesura que permet a les famílies conciliar l’horari laboral i d’atencions, així com un estalvi important per a les llars. De la mateixa manera, aplaudeixen que el Consell incloga mesures per a protegir i impulsar les pimes i l’ocupació local.

“Els pressupostos no solament escriuen el guió del final de la legislatura, sinó que indiquen el camí que hem de transitar la pròxima. Són els últims pressupostos d’aquesta legislatura i els primers de la que ve, la legislatura ‘botànica’”, ha ressaltat la vicepresidenta, i ha remarcat que es tracta d’un pacte “obert i disposat a créixer i a evolucionar”.

“Són uns pressupostos per al 2019, no parlem fins al maig, sinó de tot el 2019. Per tant, seran els pressupostos que apeguen la confluència de dues legislatures que tenen una mateixa vocació de reversió de la situació, de reparació”, ha destacat el president Ximo Puig.